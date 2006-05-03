Camera Translator — это приложение, которое позволяет быстро и точно переводить видео и фотографии на другие языки. Вы также можете использовать любой голос для перевода текста, а его современные функции упростят перевод всего и использование на работе или в школе.
Пользователи могут свободно и разумно переводить изображения с помощью Camera Translator. Сфотографировав захваченные вами сообщения или тексты, вы сможете их перевести. Пожалуйста, поместите его в камеру и отсканируйте. Через несколько секунд на экране появится перевод, основанный на ваших предпочтениях. Кроме того, в этом приложении вы можете выбирать из более чем 100 различных языков. Эта программа, в частности, может легко обрабатывать любой язык, который трудно понять большинству людей.
Премиум разблокирован
Скачать Переводчик по Фото, Голосовой (Мод, Unlocked) v2.6.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.