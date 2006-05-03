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Переводчик по Фото, Голосовой (Мод, Unlocked)

Переводчик по Фото, Голосовой (Мод, Unlocked) 2.6.3

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Версия:
2.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Everyday_apps
Категория:
Переводчики / Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 400
Скриншоты
Описание

Camera Translator — это приложение, которое позволяет быстро и точно переводить видео и фотографии на другие языки. Вы также можете использовать любой голос для перевода текста, а его современные функции упростят перевод всего и использование на работе или в школе.


Пользователи могут свободно и разумно переводить изображения с помощью Camera Translator. Сфотографировав захваченные вами сообщения или тексты, вы сможете их перевести. Пожалуйста, поместите его в камеру и отсканируйте. Через несколько секунд на экране появится перевод, основанный на ваших предпочтениях. Кроме того, в этом приложении вы можете выбирать из более чем 100 различных языков. Эта программа, в частности, может легко обрабатывать любой язык, который трудно понять большинству людей.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Переводчик по Фото, Голосовой (Мод, Unlocked) v2.6.3 MOD APK

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Скачать Переводчик по Фото, Голосовой (Мод, Unlocked) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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