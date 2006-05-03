Описание

Camera Translator — это приложение, которое позволяет быстро и точно переводить видео и фотографии на другие языки. Вы также можете использовать любой голос для перевода текста, а его современные функции упростят перевод всего и использование на работе или в школе.





Пользователи могут свободно и разумно переводить изображения с помощью Camera Translator. Сфотографировав захваченные вами сообщения или тексты, вы сможете их перевести. Пожалуйста, поместите его в камеру и отсканируйте. Через несколько секунд на экране появится перевод, основанный на ваших предпочтениях. Кроме того, в этом приложении вы можете выбирать из более чем 100 различных языков. Эта программа, в частности, может легко обрабатывать любой язык, который трудно понять большинству людей.



