android-1.ru / Программы / Погода / Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked)
Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked)

Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked) 5.8.0

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Michael Diener - Software e.K.
Категория:
Погода / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 650
Скриншоты
Описание

Rain Alarm - это приложение для прогнозирования погоды, специализированное на предупреждении о дожде. Оно разработано для обеспечения пользователей информацией о дожде в режиме реального времени, чтобы помочь им легче планировать свои действия и подготавливаться к изменениям погоды. Вот основные черты этого приложения: Rain Alarm предоставляет пользователю предупреждения о дожде с использованием различных сигналов, таких как вибрация или звук.


Это позволяет видеть, где и какой тип осадков выпадает, а также длительность дождя. Карта также помогает взаимодействовать с данными о погоде в реальном времени. Приложение предоставляет актуальные уведомления на основе данных о дожде. Это особенно полезно для активных людей, которые занимаются открытыми мероприятиями на свежем воздухе. Вы можете обновлять информацию о погоде и предупреждениями с друзьями и семьей в других местах. Это особенно удобно, если у вас есть близкие, находящиеся в разных географических районах.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked) v5.8.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Ski Tracker Oтслеживание лыжи (мод, Unlocked)
Ski Tracker Oтслеживание лыжи (мод, Unlocked)
Version: 3.5.06
МегаСеть
МегаСеть
Version: 0.58
Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked)
Remove It - Удаление объектов (Мод, Unlocked)
Version: 3.7.7
Кто на моем wifi (Мод, Unlocked)
Кто на моем wifi (Мод, Unlocked)
Version: 23.8.2
Life360 - найти друзей и семью (Мод, Unlocked)
Life360 - найти друзей и семью (Мод, Unlocked)
Version: 23.2.0
Поваренная книга рецептов (Мод, Unlocked)
Поваренная книга рецептов (Мод, Unlocked)
Version: 11.16.386
GRUBL™ 4D Живые Обои + AI (Мод, Unlocked)
GRUBL™ 4D Живые Обои + AI (Мод, Unlocked)
Version: 3.6.10.3
REC - Запись экрана | HD, UHD (Мод, Unlocked)
REC - Запись экрана | HD, UHD (Мод, Unlocked)
Version: 4.6.3.1

Отзывы о Дождевая сигнализация (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив