Версия:
20.7-1-google
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AccuWeather
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 603
Описание
AccuWeather: живые карты погоды и местный прогноз - это пример того, как качественный дизайн может упростить взаимодействие пользователя с приложением и делать его более удобным. Дружелюбный и интуитивный интерфейс позволяет быстро и легко получить доступ к всей необходимой информации о погоде. Все данные представлены ясно, лаконично и без избыточности, что делает приложение особенно полезным для тех, кто ищет актуальную погодную информацию без лишних усилий.
Эффективное распределение элементов на экране обеспечивает быстрое и легкое чтение информации, что делает AccuWeather отличным выбором для всех, кто ценит удобство и точность в одном пакете.
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать AccuWeather погода, радар, новости и карты осадков (Мод, Unlocked) v20.7-1-google MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer