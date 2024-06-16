RainViewer: Метео Радары и Прогноз Погоды (Мод, Premium Unlocked) 5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Oleksii Schastlyvyi
Версия:
5.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 163
RainViewer: Doppler Radar & Weather Forecast - это приложение, разработанное для предоставления подробной и актуальной информации о погоде, особенно в отношении дождя и осадков. Вот основные особенности этого приложения: Приложение предлагает простой и понятный интерфейс, который позволяет пользователям легко получать необходимую информацию о погоде.
Он также использует светлую цветовую палитру, что делает данные и символы более выразительными и четкими. Пользователи могут просматривать погодные карты с визуальными изображениями, которые отображают информацию о погоде в разных местах. Эти карты помогут вам быстро оценить текущие погодные условия и изменения в погоде.
Информация о модах
- Премиум подписка разблокирована;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
- Аналитика / Crashlytics отключены.
Скачать RainViewer: Метео Радары и Прогноз Погоды (Мод, Premium Unlocked) 5.0 взлом
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