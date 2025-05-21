Movepic - живые фото анимация оживить редактор (Мод, Unlocked) 3.7.4
Movepic — это уникальное приложение для редактирования фотографий, основной фокус которого — добавление анимации в статичные изображения, превращая их в живые и динамичные произведения искусства. Это приложение идеально подходит для создания анимированных обоев и GIF-изображений, которые могут служить в качестве заметных и запоминающихся элементов на рабочем столе или в социальных сетях.
Основная особенность заключается в его богатом наборе инструментов и эффектов, которые позволяют анимировать любые аспекты фотографии. Пользователи могут добавлять движение воды, волос, облаков и других элементов, чтобы фотографии стали более живыми и эмоциональными. Эти функции делают Movepic мощным инструментом для тех, кто хочет дать волю своему творчеству и создать что-то уникальное.
Кроме технических возможностей, Movepic предлагает доступ к сообществу пользователей, где можно обмениваться собственными работами, получать обратную связь и обсуждать различные приемы и методы фото-анимации. Это делает приложение не только инструментом для работы с изображениями, но и платформой для общения и обмена опытом с другими энтузиастами фотографии и анимации.
- VIP-подписка разблокирована
- Без рекламы / водяных знаков
Скачать Movepic - живые фото анимация оживить редактор (Мод, Unlocked) v3.7.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.