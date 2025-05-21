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Movepic - живые фото анимация оживить редактор (Мод, Unlocked)

Movepic - живые фото анимация оживить редактор (Мод, Unlocked) 3.7.4

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Версия:
3.7.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ryzenrise
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 287
Скриншоты
Описание

Movepic — это уникальное приложение для редактирования фотографий, основной фокус которого — добавление анимации в статичные изображения, превращая их в живые и динамичные произведения искусства. Это приложение идеально подходит для создания анимированных обоев и GIF-изображений, которые могут служить в качестве заметных и запоминающихся элементов на рабочем столе или в социальных сетях.


Основная особенность заключается в его богатом наборе инструментов и эффектов, которые позволяют анимировать любые аспекты фотографии. Пользователи могут добавлять движение воды, волос, облаков и других элементов, чтобы фотографии стали более живыми и эмоциональными. Эти функции делают Movepic мощным инструментом для тех, кто хочет дать волю своему творчеству и создать что-то уникальное.


Кроме технических возможностей, Movepic предлагает доступ к сообществу пользователей, где можно обмениваться собственными работами, получать обратную связь и обсуждать различные приемы и методы фото-анимации. Это делает приложение не только инструментом для работы с изображениями, но и платформой для общения и обмена опытом с другими энтузиастами фотографии и анимации.


Информация о модах
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 Теги темы: Unlocked приложения, Без рекламы

Скачать Movepic - живые фото анимация оживить редактор (Мод, Unlocked) v3.7.4 MOD APK

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Скачать Movepic - живые фото анимация оживить редактор (Мод, Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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