Colorize Images (Мод, Unlocked) 4.1.22
Colorize Images представляет собой революционное приложение, обогащенное последними достижениями в области искусственного интеллекта, созданное для того, чтобы преобразовывать черно-белые фотографии, придавая им яркость и насыщенность современных цветных изображений. Это не просто инструмент для редактирования, это мост между прошлым и настоящим, позволяющий старым фотографиям оживать в новом свете.
Для многих пользователей это становится настоящим путешествием в прошлое: ведь благодаря приложению фотографии предков, старые городские пейзажи или даже исторические моменты могут быть увидены в полном цвете. Применение современных технологий позволяет достичь высокой точности в воспроизведении цветов, сохраняя при этом аутентичность изображения.
Хотя базовая версия "Colorize Images" доступна бесплатно, предоставляя пользователям возможность оценить основные функции, подписка раскрывает перед вами двери в мир неограниченных возможностей. Подписчики получают доступ к расширенной палитре функций, более глубоким настройкам цветовой коррекции, а также избавляются от рекламных баннеров, делая процесс работы еще более комфортным.
Более того, дружественный интерфейс приложения гарантирует, что даже те, кто далек от редактирования изображений, смогут без труда воспользоваться всеми его возможностями.
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Скачать Colorize Images (Мод, Unlocked) v4.1.22 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.