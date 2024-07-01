Ваши глаза могут чувствовать себя влажными, расслабленными и яркими после 10 минут ежедневных упражнений для глаз. Упражнения йоги для глаз VisionUp предназначены для улучшения силы и гибкости мышц, контролирующих движение глаз. Эти упражнения могут помочь улучшить зрительную координацию, отслеживание взгляда, фокусировку взгляда и зрение. Упражнения для глаз полезны для тех, кто испытывает напряжение глаз или другие проблемы со зрением, такие как сухость глаз, покраснение глаз, зуд или жжение в глазах, нечеткость зрения, дискомфорт или боль в глазах.





С VisionUp у вас никогда не закончатся упражнения для глаз, которые можно попробовать. Приложение может похвастаться самой большой библиотекой упражнений и планов тренировок, поэтому вы можете настроить тренировку в соответствии со своими потребностями. Хотите ли вы уменьшить утомляемость глаз или улучшить фокусировку глаз, в VisionUp есть упражнения, которые могут вам помочь.



