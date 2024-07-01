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Гимнастика для глаз - VisionUp (Мод, Unlocked)

Гимнастика для глаз - VisionUp (Мод, Unlocked) 3.3.18

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Версия:
3.3.18
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VisionUpMe Inc.
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 319

Ваши глаза могут чувствовать себя влажными, расслабленными и яркими после 10 минут ежедневных упражнений для глаз. Упражнения йоги для глаз VisionUp предназначены для улучшения силы и гибкости мышц, контролирующих движение глаз. Эти упражнения могут помочь улучшить зрительную координацию, отслеживание взгляда, фокусировку взгляда и зрение. Упражнения для глаз полезны для тех, кто испытывает напряжение глаз или другие проблемы со зрением, такие как сухость глаз, покраснение глаз, зуд или жжение в глазах, нечеткость зрения, дискомфорт или боль в глазах.


С VisionUp у вас никогда не закончатся упражнения для глаз, которые можно попробовать. Приложение может похвастаться самой большой библиотекой упражнений и планов тренировок, поэтому вы можете настроить тренировку в соответствии со своими потребностями. Хотите ли вы уменьшить утомляемость глаз или улучшить фокусировку глаз, в VisionUp есть упражнения, которые могут вам помочь.



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Скачать Гимнастика для глаз - VisionUp (Мод, Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

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