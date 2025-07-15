Описание

Расслабляющая музыка — это приложение для снятия стресса и восстановления душевного баланса, которое идеально подходит для сна, медитации, йоги или просто спокойного вечера. Слушай успокаивающие мелодии, которые помогают при бессоннице, тиннитусе, переутомлении и тревожности. Здесь ты найдёшь звуки, которые действительно расслабляют: мягкие фоны, умиротворяющая музыка, мелодии, идеально подходящие как взрослым, так и детям.





Создавай свои собственные миксы, сочетая музыку с природными звуками — дождь, ветер, птицы, цикады, костёр, ночной лес. Система микширования позволяет управлять громкостью каждого звука и подстраивать атмосферу под себя. Хочешь отдохнуть после тяжёлого дня, сосредоточиться на учёбе или просто уединиться в звуках природы? Это приложение станет твоим карманным спа-салоном. Один клик — и ты уже в своём личном мире спокойствия.