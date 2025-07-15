Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked) v11.5
Твоя звуковая гавань от стресса, шума и усталости повседневности
Расслабляющая музыка — это приложение для снятия стресса и восстановления душевного баланса, которое идеально подходит для сна, медитации, йоги или просто спокойного вечера. Слушай успокаивающие мелодии, которые помогают при бессоннице, тиннитусе, переутомлении и тревожности. Здесь ты найдёшь звуки, которые действительно расслабляют: мягкие фоны, умиротворяющая музыка, мелодии, идеально подходящие как взрослым, так и детям.
Создавай свои собственные миксы, сочетая музыку с природными звуками — дождь, ветер, птицы, цикады, костёр, ночной лес. Система микширования позволяет управлять громкостью каждого звука и подстраивать атмосферу под себя. Хочешь отдохнуть после тяжёлого дня, сосредоточиться на учёбе или просто уединиться в звуках природы? Это приложение станет твоим карманным спа-салоном. Один клик — и ты уже в своём личном мире спокойствия.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.