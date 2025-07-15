android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked)
Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked)

Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked) v11.5

Твоя звуковая гавань от стресса, шума и усталости повседневности

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
11.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dream_Studio
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Расслабляющая музыка — это приложение для снятия стресса и восстановления душевного баланса, которое идеально подходит для сна, медитации, йоги или просто спокойного вечера. Слушай успокаивающие мелодии, которые помогают при бессоннице, тиннитусе, переутомлении и тревожности. Здесь ты найдёшь звуки, которые действительно расслабляют: мягкие фоны, умиротворяющая музыка, мелодии, идеально подходящие как взрослым, так и детям.


Создавай свои собственные миксы, сочетая музыку с природными звуками — дождь, ветер, птицы, цикады, костёр, ночной лес. Система микширования позволяет управлять громкостью каждого звука и подстраивать атмосферу под себя. Хочешь отдохнуть после тяжёлого дня, сосредоточиться на учёбе или просто уединиться в звуках природы? Это приложение станет твоим карманным спа-салоном. Один клик — и ты уже в своём личном мире спокойствия.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked) v11.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Insight Timer - Медитация, Сон (Мод, Premium Unlocked)
Insight Timer - Медитация, Сон (Мод, Premium Unlocked)
Version: 19.25.0
Multi Layer - фоторедактор (Мод, Unlocked)
Multi Layer - фоторедактор (Мод, Unlocked)
Version: 2.22.0
BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked)
BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked)
Version: 2.5.0
Блокнот голосовой ввода (Pro)
Блокнот голосовой ввода (Pro)
Version: 5.1.93 pro
Похудеть без диеты (Мод, Unlocked)
Похудеть без диеты (Мод, Unlocked)
Version: 5.39
Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked)
Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.7
Дневник артериального давления (Мод, Unlocked)
Дневник артериального давления (Мод, Unlocked)
Version: 3.2.9
Дневник Тренировок & Трекер (Мод, Premium Unlocked)
Дневник Тренировок & Трекер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 12.5.0

Отзывы о Расслабляющая музыка (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив