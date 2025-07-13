android-1.ru / Программы / Разное / BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked)
BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked)

BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked) v2.5.0

Простое приложение для заметок которое помогает не забывать важное

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Notas Notepad
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

BasicNote — это лёгкое и понятное приложение для тех, кто хочет просто записывать мысли, списки и задачи без перегрузки функциями. Интерфейс чистый, ничего лишнего: открыл, написал, сохранил. Подходит как для быстрых заметок на ходу, так и для составления планов, идей или напоминаний. Функция списка дел встроена прямо в заметки, так что ты можешь не только писать, но и отмечать выполненное. Отличный вариант, если тебе нужно приложение, которое работает быстро и не отвлекает.


Создание заметок — в одно касание. Все записи удобно отсортированы, легко редактируются и удаляются, а ещё можно выделять важное. BasicNote помогает организовать повседневные дела, не нагружая тебя лишними меню и навигацией. Оно просто делает то, что от него ждёшь: записывает и даёт вспомнить. Если ты устал от сложных органайзеров и хочешь просто блокнот — попробуй BasicNote и почувствуй, насколько удобно это может быть.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked) v2.5.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Блокнот голосовой ввода (Pro)
Блокнот голосовой ввода (Pro)
Version: 5.1.93 pro
Похудеть без диеты (Мод, Unlocked)
Похудеть без диеты (Мод, Unlocked)
Version: 5.39
Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked)
Здоровая шея упражнения (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.7
Дневник артериального давления (Мод, Unlocked)
Дневник артериального давления (Мод, Unlocked)
Version: 3.2.9
1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked)
1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked)
Version: 6.1.7.19
сканируй и реши математику (Мод, Unlocked)
сканируй и реши математику (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.1_02072025
Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked)
Видеоплеер всех форматов (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.8.6
Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked)
Lingokids - Учим на английском (Мод, Unlocked)
Version: 8.118.0

Отзывы о BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив