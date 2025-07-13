BasicNote - Заметки, Блокнот (Мод, Unlocked) v2.5.0
Простое приложение для заметок которое помогает не забывать важное
BasicNote — это лёгкое и понятное приложение для тех, кто хочет просто записывать мысли, списки и задачи без перегрузки функциями. Интерфейс чистый, ничего лишнего: открыл, написал, сохранил. Подходит как для быстрых заметок на ходу, так и для составления планов, идей или напоминаний. Функция списка дел встроена прямо в заметки, так что ты можешь не только писать, но и отмечать выполненное. Отличный вариант, если тебе нужно приложение, которое работает быстро и не отвлекает.
Создание заметок — в одно касание. Все записи удобно отсортированы, легко редактируются и удаляются, а ещё можно выделять важное. BasicNote помогает организовать повседневные дела, не нагружая тебя лишними меню и навигацией. Оно просто делает то, что от него ждёшь: записывает и даёт вспомнить. Если ты устал от сложных органайзеров и хочешь просто блокнот — попробуй BasicNote и почувствуй, насколько удобно это может быть.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.