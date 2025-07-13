Описание

Блокнот голосовой ввода (Pro) — это умное приложение, которое превращает твой голос в заметки за одно касание. Хочешь создать список дел, важную мысль, проектную запись или просто сохранить идею? Не нужно печатать — просто говори, а приложение запишет всё за тебя. Оно работает даже с выключенным экраном и поддерживает управление через гарнитуру. Голос превращается в текст мгновенно, а после можно сохранить, отправить друзьям или привязать к календарю — без лишних действий и сложных меню.





Заметки можно сортировать по категориям и проектам, включено автоматическое резервное копирование: всё сохраняется в локальный файл и может быть экспортировано в облако. Приложение поддерживает 120 языков распознавания речи и 20 языков интерфейса, включая русский. Интерфейс интуитивно понятный: нажал кнопку — говори, всё остальное приложение сделает само. Это идеальный помощник для тех, кто хочет быстро фиксировать мысли на ходу и ничего не забывать. Попробуй — и больше не захочется возвращаться к ручному вводу.