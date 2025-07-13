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Блокнот голосовой ввода (Pro)

Блокнот голосовой ввода (Pro) v5.1.93 pro

Надиктовал и сохранил — быстрый блокнот который слушает и запоминает

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Версия:
5.1.93 pro
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Pacific Fisher Group
Категория:
Разное / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Блокнот голосовой ввода (Pro) — это умное приложение, которое превращает твой голос в заметки за одно касание. Хочешь создать список дел, важную мысль, проектную запись или просто сохранить идею? Не нужно печатать — просто говори, а приложение запишет всё за тебя. Оно работает даже с выключенным экраном и поддерживает управление через гарнитуру. Голос превращается в текст мгновенно, а после можно сохранить, отправить друзьям или привязать к календарю — без лишних действий и сложных меню.


Заметки можно сортировать по категориям и проектам, включено автоматическое резервное копирование: всё сохраняется в локальный файл и может быть экспортировано в облако. Приложение поддерживает 120 языков распознавания речи и 20 языков интерфейса, включая русский. Интерфейс интуитивно понятный: нажал кнопку — говори, всё остальное приложение сделает само. Это идеальный помощник для тех, кто хочет быстро фиксировать мысли на ходу и ничего не забывать. Попробуй — и больше не захочется возвращаться к ручному вводу.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Блокнот голосовой ввода (Pro) v5.1.93 pro MOD APK

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Скачать Блокнот голосовой ввода (Pro) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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