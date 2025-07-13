Блокнот голосовой ввода (Pro) v5.1.93 pro
Надиктовал и сохранил — быстрый блокнот который слушает и запоминает
Блокнот голосовой ввода (Pro) — это умное приложение, которое превращает твой голос в заметки за одно касание. Хочешь создать список дел, важную мысль, проектную запись или просто сохранить идею? Не нужно печатать — просто говори, а приложение запишет всё за тебя. Оно работает даже с выключенным экраном и поддерживает управление через гарнитуру. Голос превращается в текст мгновенно, а после можно сохранить, отправить друзьям или привязать к календарю — без лишних действий и сложных меню.
Заметки можно сортировать по категориям и проектам, включено автоматическое резервное копирование: всё сохраняется в локальный файл и может быть экспортировано в облако. Приложение поддерживает 120 языков распознавания речи и 20 языков интерфейса, включая русский. Интерфейс интуитивно понятный: нажал кнопку — говори, всё остальное приложение сделает само. Это идеальный помощник для тех, кто хочет быстро фиксировать мысли на ходу и ничего не забывать. Попробуй — и больше не захочется возвращаться к ручному вводу.
Полная версия
Скачать Блокнот голосовой ввода (Pro) v5.1.93 pro MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.