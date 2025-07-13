Caelus Adaptive Material Icons v5.0.8
Минимализм в деталях для тех кто хочет по-настоящему стильный Android
Caelus Adaptive — это не просто набор иконок, а полный эстетический апгрейд твоего смартфона. Минималистичные глиф-иконки в стиле Material You сочетают в себе строгие линии и адаптивность под любую системную тему — светлую или тёмную. В комплект входят 3875 пиксель-точных иконок, 130 сочетающихся обоев и 11 KWGT-виджетов. Всё, что обычно разбросано по трем разным приложениям, ты получаешь в одном флаконе — удобно, красиво, лаконично. Даже на Android 8 дизайн адаптируется, меняя форму и подстраиваясь под цветовую палитру системы.
Загрузи Caelus, установи лончер — и ты моментально увидишь, как смартфон преображается. Все значки аккуратно выстроены в одном стиле, от системных до самых редких приложений. Material You-адаптация доступна с Android 12, где иконки сами подбирают цвета под обои и интерфейс. Это не просто визуальный апгрейд, а способ заявить о себе: ты ценишь чистый дизайн, единый стиль и внимание к деталям. Попробуй Caelus — и забудешь, как выглядел твой экран раньше.
Полная версия
Скачать Caelus Adaptive Material Icons v5.0.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.