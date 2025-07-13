Описание

Caelus Adaptive — это не просто набор иконок, а полный эстетический апгрейд твоего смартфона. Минималистичные глиф-иконки в стиле Material You сочетают в себе строгие линии и адаптивность под любую системную тему — светлую или тёмную. В комплект входят 3875 пиксель-точных иконок, 130 сочетающихся обоев и 11 KWGT-виджетов. Всё, что обычно разбросано по трем разным приложениям, ты получаешь в одном флаконе — удобно, красиво, лаконично. Даже на Android 8 дизайн адаптируется, меняя форму и подстраиваясь под цветовую палитру системы.





Загрузи Caelus, установи лончер — и ты моментально увидишь, как смартфон преображается. Все значки аккуратно выстроены в одном стиле, от системных до самых редких приложений. Material You-адаптация доступна с Android 12, где иконки сами подбирают цвета под обои и интерфейс. Это не просто визуальный апгрейд, а способ заявить о себе: ты ценишь чистый дизайн, единый стиль и внимание к деталям. Попробуй Caelus — и забудешь, как выглядел твой экран раньше.