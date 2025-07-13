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Caelus Adaptive Material Icons

Caelus Adaptive Material Icons v5.0.8

Минимализм в деталях для тех кто хочет по-настоящему стильный Android

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Версия:
5.0.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 29 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Caelus Adaptive — это не просто набор иконок, а полный эстетический апгрейд твоего смартфона. Минималистичные глиф-иконки в стиле Material You сочетают в себе строгие линии и адаптивность под любую системную тему — светлую или тёмную. В комплект входят 3875 пиксель-точных иконок, 130 сочетающихся обоев и 11 KWGT-виджетов. Всё, что обычно разбросано по трем разным приложениям, ты получаешь в одном флаконе — удобно, красиво, лаконично. Даже на Android 8 дизайн адаптируется, меняя форму и подстраиваясь под цветовую палитру системы.


Загрузи Caelus, установи лончер — и ты моментально увидишь, как смартфон преображается. Все значки аккуратно выстроены в одном стиле, от системных до самых редких приложений. Material You-адаптация доступна с Android 12, где иконки сами подбирают цвета под обои и интерфейс. Это не просто визуальный апгрейд, а способ заявить о себе: ты ценишь чистый дизайн, единый стиль и внимание к деталям. Попробуй Caelus — и забудешь, как выглядел твой экран раньше.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Caelus Adaptive Material Icons 29 Мб Ссылка 2 29 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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