Liquid Glass 26 Round Icons v1.3
Минималистичный стеклянный стиль в iOS-эстетике для твоего Android
Liquid Glass 26 Round Icons — это премиальный набор из 2790 иконок в стиле iOS 26, выполненных в мягком круглом формате с прозрачными стеклянными текстурами. Здесь каждая иконка — результат ручной работы, и это заметно: плавные линии, сбалансированные цвета, внимание к деталям. Коллекция идеально подойдёт тем, кто хочет добавить на экран немного футуризма, но при этом сохранить чистоту и минимализм.
Пакет включает 35 эксклюзивных обоев, которые гармонично сочетаются с общей стилистикой набора. Пастельные акценты не перегружают визуально, а наоборот — подчёркивают основную тему интерфейса. Отлично работает с популярными лаунчерами и позволяет преобразить домашний экран за считанные секунды. Если ты ищешь баланс между элегантностью и технологичностью — этот набор создан для тебя.
Полная версия
Скачать Liquid Glass 26 Round Icons v1.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.