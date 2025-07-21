Описание

Liquid Glass 26 Round Icons — это премиальный набор из 2790 иконок в стиле iOS 26, выполненных в мягком круглом формате с прозрачными стеклянными текстурами. Здесь каждая иконка — результат ручной работы, и это заметно: плавные линии, сбалансированные цвета, внимание к деталям. Коллекция идеально подойдёт тем, кто хочет добавить на экран немного футуризма, но при этом сохранить чистоту и минимализм.





Пакет включает 35 эксклюзивных обоев, которые гармонично сочетаются с общей стилистикой набора. Пастельные акценты не перегружают визуально, а наоборот — подчёркивают основную тему интерфейса. Отлично работает с популярными лаунчерами и позволяет преобразить домашний экран за считанные секунды. Если ты ищешь баланс между элегантностью и технологичностью — этот набор создан для тебя.