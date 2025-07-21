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Liquid Glass 26 Round Icons

Liquid Glass 26 Round Icons v1.3

Минималистичный стеклянный стиль в iOS-эстетике для твоего Android

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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AppixoStudio
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Liquid Glass 26 Round Icons — это премиальный набор из 2790 иконок в стиле iOS 26, выполненных в мягком круглом формате с прозрачными стеклянными текстурами. Здесь каждая иконка — результат ручной работы, и это заметно: плавные линии, сбалансированные цвета, внимание к деталям. Коллекция идеально подойдёт тем, кто хочет добавить на экран немного футуризма, но при этом сохранить чистоту и минимализм.


Пакет включает 35 эксклюзивных обоев, которые гармонично сочетаются с общей стилистикой набора. Пастельные акценты не перегружают визуально, а наоборот — подчёркивают основную тему интерфейса. Отлично работает с популярными лаунчерами и позволяет преобразить домашний экран за считанные секунды. Если ты ищешь баланс между элегантностью и технологичностью — этот набор создан для тебя.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Liquid Glass 26 Round Icons 62 Мб Ссылка 2 62 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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