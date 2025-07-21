Описание

Typogacy KWGT — это коллекция современных и минималистичных виджетов, созданная для тех, кто ценит чистый и функциональный интерфейс. В комплекте ты получаешь 30 стильных решений, идеально подходящих для начала оформления главного экрана. Здесь нет ничего лишнего — только элегантная типографика, продуманные элементы и акцент на визуальную гармонию. Всё адаптировано под масштаб 100%, что позволяет сохранить идеальные пропорции и читаемость.





Каждый виджет продуман так, чтобы выглядеть актуально и на AMOLED-дисплеях, и на LCD. Часы, дата, погода, системная информация и другие полезные элементы — всё оформлено с дизайнерской точностью. Обновления выходят регулярно, так что коллекция будет только расти. Если тебе хочется, чтобы экран выглядел свежо и не перегружено — начни с Typogacy и почувствуй, как интерфейс может быть вдохновляющим.