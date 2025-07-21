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Typogacy KWGT

Typogacy KWGT v1.9.2

Минимализм, стиль и удобство прямо на твоём домашнем экране

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Версия:
1.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Beehomie
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Typogacy KWGT — это коллекция современных и минималистичных виджетов, созданная для тех, кто ценит чистый и функциональный интерфейс. В комплекте ты получаешь 30 стильных решений, идеально подходящих для начала оформления главного экрана. Здесь нет ничего лишнего — только элегантная типографика, продуманные элементы и акцент на визуальную гармонию. Всё адаптировано под масштаб 100%, что позволяет сохранить идеальные пропорции и читаемость.


Каждый виджет продуман так, чтобы выглядеть актуально и на AMOLED-дисплеях, и на LCD. Часы, дата, погода, системная информация и другие полезные элементы — всё оформлено с дизайнерской точностью. Обновления выходят регулярно, так что коллекция будет только расти. Если тебе хочется, чтобы экран выглядел свежо и не перегружено — начни с Typogacy и почувствуй, как интерфейс может быть вдохновляющим.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Typogacy KWGT 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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