Typogacy KWGT v1.9.2
Минимализм, стиль и удобство прямо на твоём домашнем экране
Typogacy KWGT — это коллекция современных и минималистичных виджетов, созданная для тех, кто ценит чистый и функциональный интерфейс. В комплекте ты получаешь 30 стильных решений, идеально подходящих для начала оформления главного экрана. Здесь нет ничего лишнего — только элегантная типографика, продуманные элементы и акцент на визуальную гармонию. Всё адаптировано под масштаб 100%, что позволяет сохранить идеальные пропорции и читаемость.
Каждый виджет продуман так, чтобы выглядеть актуально и на AMOLED-дисплеях, и на LCD. Часы, дата, погода, системная информация и другие полезные элементы — всё оформлено с дизайнерской точностью. Обновления выходят регулярно, так что коллекция будет только расти. Если тебе хочется, чтобы экран выглядел свежо и не перегружено — начни с Typogacy и почувствуй, как интерфейс может быть вдохновляющим.
Полная версия
Скачать Typogacy KWGT v1.9.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.