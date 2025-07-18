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WallGenius (Мод, Unlocked)

WallGenius (Мод, Unlocked) v5.0.3

Тысячи обоев Ultra HD для идеального оформления экрана смартфона

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Версия:
5.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zeffi Setups
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 01:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

WallGenius — твой персональный источник вдохновения, когда речь заходит об экране. Здесь собраны обои в Ultra HD-качестве, чтобы ты мог моментально преобразить внешний вид устройства. В коллекции — тысячи тщательно отобранных изображений, разбитых по популярным категориям: природа, животные, автомобили, абстракция, минимализм, искусство и многое другое. Листай, выбирай, устанавливай в один тап — настолько просто, что хочется менять фон каждый день.


Каждое изображение подогнано под разрешение смартфонов, доступен предварительный просмотр и мгновенное применение на рабочий стол или экран блокировки. От спокойных пейзажей до сочных неоновых арт-работ — ты найдешь фон под любое настроение. Просто открой приложение и выбери, каким будет твой день: атмосферным, энергичным или расслабленным. Обновляй стиль экрана одним касанием и наслаждайся каждым взглядом на дисплей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать WallGenius (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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