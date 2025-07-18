WallGenius (Мод, Unlocked) v5.0.3
Тысячи обоев Ultra HD для идеального оформления экрана смартфона
WallGenius — твой персональный источник вдохновения, когда речь заходит об экране. Здесь собраны обои в Ultra HD-качестве, чтобы ты мог моментально преобразить внешний вид устройства. В коллекции — тысячи тщательно отобранных изображений, разбитых по популярным категориям: природа, животные, автомобили, абстракция, минимализм, искусство и многое другое. Листай, выбирай, устанавливай в один тап — настолько просто, что хочется менять фон каждый день.
Каждое изображение подогнано под разрешение смартфонов, доступен предварительный просмотр и мгновенное применение на рабочий стол или экран блокировки. От спокойных пейзажей до сочных неоновых арт-работ — ты найдешь фон под любое настроение. Просто открой приложение и выбери, каким будет твой день: атмосферным, энергичным или расслабленным. Обновляй стиль экрана одним касанием и наслаждайся каждым взглядом на дисплей.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.