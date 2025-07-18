Описание

WallGenius — твой персональный источник вдохновения, когда речь заходит об экране. Здесь собраны обои в Ultra HD-качестве, чтобы ты мог моментально преобразить внешний вид устройства. В коллекции — тысячи тщательно отобранных изображений, разбитых по популярным категориям: природа, животные, автомобили, абстракция, минимализм, искусство и многое другое. Листай, выбирай, устанавливай в один тап — настолько просто, что хочется менять фон каждый день.





Каждое изображение подогнано под разрешение смартфонов, доступен предварительный просмотр и мгновенное применение на рабочий стол или экран блокировки. От спокойных пейзажей до сочных неоновых арт-работ — ты найдешь фон под любое настроение. Просто открой приложение и выбери, каким будет твой день: атмосферным, энергичным или расслабленным. Обновляй стиль экрана одним касанием и наслаждайся каждым взглядом на дисплей.