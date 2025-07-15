Описание

ATOMIC – Dark Retro Icon Pack — это радикально стильная коллекция иконок в духе ретро-волн 80-х, созданная для тех, кто хочет тёмную эстетику с ярким характером. Ультрачёткие глифы, неоновые акценты и паровая футуристика — всё, чтобы твой Android выглядел эффектно, дерзко и по-особенному. Поддержка популярных лаунчеров, динамический календарь, кастомные ярлыки и десятки обоев — всё в одном приложении.





Atomic упрощает настройку до одного касания: автоматическое применение иконок, поиск альтернатив, запрос недостающих — всё просто и быстро. Хочешь менять цвета или формы? Здесь есть альтернативы и категории. Коллекция поддерживает Moto, Pixel, Samsung, HTC и другие системы, включая адаптивные иконки под Android Pie и выше. Если ты любишь ретро, но хочешь современную чёткость и глубину — ATOMIC создан именно для тебя.