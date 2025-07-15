ATOMIC - Dark Retro Icon Pack v16.0.1
Погрузись в тёмный ретро-футуризм и прокачай рабочий стол до 80-х
ATOMIC – Dark Retro Icon Pack — это радикально стильная коллекция иконок в духе ретро-волн 80-х, созданная для тех, кто хочет тёмную эстетику с ярким характером. Ультрачёткие глифы, неоновые акценты и паровая футуристика — всё, чтобы твой Android выглядел эффектно, дерзко и по-особенному. Поддержка популярных лаунчеров, динамический календарь, кастомные ярлыки и десятки обоев — всё в одном приложении.
Atomic упрощает настройку до одного касания: автоматическое применение иконок, поиск альтернатив, запрос недостающих — всё просто и быстро. Хочешь менять цвета или формы? Здесь есть альтернативы и категории. Коллекция поддерживает Moto, Pixel, Samsung, HTC и другие системы, включая адаптивные иконки под Android Pie и выше. Если ты любишь ретро, но хочешь современную чёткость и глубину — ATOMIC создан именно для тебя.
Полная версия
Скачать ATOMIC - Dark Retro Icon Pack v16.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.