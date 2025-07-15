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ATOMIC - Dark Retro Icon Pack

ATOMIC - Dark Retro Icon Pack v16.0.1

Погрузись в тёмный ретро-футуризм и прокачай рабочий стол до 80-х

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Версия:
16.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DrumDestroyer Themes
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 17:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

ATOMIC – Dark Retro Icon Pack — это радикально стильная коллекция иконок в духе ретро-волн 80-х, созданная для тех, кто хочет тёмную эстетику с ярким характером. Ультрачёткие глифы, неоновые акценты и паровая футуристика — всё, чтобы твой Android выглядел эффектно, дерзко и по-особенному. Поддержка популярных лаунчеров, динамический календарь, кастомные ярлыки и десятки обоев — всё в одном приложении.


Atomic упрощает настройку до одного касания: автоматическое применение иконок, поиск альтернатив, запрос недостающих — всё просто и быстро. Хочешь менять цвета или формы? Здесь есть альтернативы и категории. Коллекция поддерживает Moto, Pixel, Samsung, HTC и другие системы, включая адаптивные иконки под Android Pie и выше. Если ты любишь ретро, но хочешь современную чёткость и глубину — ATOMIC создан именно для тебя.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ATOMIC - Dark Retro Icon Pack v16.0.1 MOD APK

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Скачать ATOMIC - Dark Retro Icon Pack 42 Мб Ссылка 2 42 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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