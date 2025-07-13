iLiquidGlassOS (Color) v1.0
Преобрази интерфейс с премиальными иконками и стилем под тёмный режим
iLiquidGlassOS (Color) — это впечатляющий набор иконок и обоев, созданный для тех, кто хочет придать своему Android-устройству уникальный, элегантный облик. Пакет включает более 4300 кастомных иконок с эффектом жидкого стекла и 325 тёмных обоев, которые идеально дополняют визуальную концепцию. Всё выполнено в насыщенных цветах с упором на стиль, который особенно эффектно смотрится в тёмном режиме.
Совместим с популярными лаунчерами, такими как Nova Launcher, Lawnchair, Smart Launcher и другими. Просто установи и активируй тему — и твой интерфейс преобразится до неузнаваемости. Это не просто замена иконок — это шаг к эстетике, в которой каждый элемент смотрится на своём месте. Если тебе важен визуальный комфорт и ты ценишь продуманный дизайн, iLiquidGlassOS — отличный выбор для персонализации.
Полная версия
Скачать iLiquidGlassOS (Color) v1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.