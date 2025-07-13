Описание

iLiquidGlassOS (Color) — это впечатляющий набор иконок и обоев, созданный для тех, кто хочет придать своему Android-устройству уникальный, элегантный облик. Пакет включает более 4300 кастомных иконок с эффектом жидкого стекла и 325 тёмных обоев, которые идеально дополняют визуальную концепцию. Всё выполнено в насыщенных цветах с упором на стиль, который особенно эффектно смотрится в тёмном режиме.





Совместим с популярными лаунчерами, такими как Nova Launcher, Lawnchair, Smart Launcher и другими. Просто установи и активируй тему — и твой интерфейс преобразится до неузнаваемости. Это не просто замена иконок — это шаг к эстетике, в которой каждый элемент смотрится на своём месте. Если тебе важен визуальный комфорт и ты ценишь продуманный дизайн, iLiquidGlassOS — отличный выбор для персонализации.