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iLiquidGlassOS (Color)

iLiquidGlassOS (Color) v1.0

Преобрази интерфейс с премиальными иконками и стилем под тёмный режим

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 15:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

iLiquidGlassOS (Color) — это впечатляющий набор иконок и обоев, созданный для тех, кто хочет придать своему Android-устройству уникальный, элегантный облик. Пакет включает более 4300 кастомных иконок с эффектом жидкого стекла и 325 тёмных обоев, которые идеально дополняют визуальную концепцию. Всё выполнено в насыщенных цветах с упором на стиль, который особенно эффектно смотрится в тёмном режиме.


Совместим с популярными лаунчерами, такими как Nova Launcher, Lawnchair, Smart Launcher и другими. Просто установи и активируй тему — и твой интерфейс преобразится до неузнаваемости. Это не просто замена иконок — это шаг к эстетике, в которой каждый элемент смотрится на своём месте. Если тебе важен визуальный комфорт и ты ценишь продуманный дизайн, iLiquidGlassOS — отличный выбор для персонализации.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать iLiquidGlassOS (Color) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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