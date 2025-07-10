Описание

Aventura Icons — яркий пакет минималистичных пиктограмм, который за минуту превращает любой лаунчер в цветную витрину. Ты ставишь набор, увеличиваешь сетку до 7 × 4, отключаешь нормализацию — и экран будто вдыхает свободу, убирая несостыковки рамок. Каждые пять минут можно ловить новый ракурс: перелистнул рабочий стол, заметил, как плавные градиенты подчёркивают виджеты, и сразу хочется расставить плитки ещё точнее. Пиктограммы живут дружно, не рвутся по размеру и всегда попадают в фокус — вот первый крючок, из-за которого трудно вернуться к стандартным логотипам.





Внутри ждут 1600+ иконок ручной отрисовки, регулярные апдейты и палитры, сочетающие пастель и неон. Для редких приложений работает авто-маска: она наносит фирменный контур и не даёт чужаку выбиваться из строя. Альтернативные версии значков помогают подгонять стиль под обои, а каждое обновление добавляет дюжину свежих тем, поэтому коллекция растёт вместе с твоими запросами. Хочешь большего? Сохрани любимые раскладки, делись скрином с друзьями и возвращайся, когда авторы привезут новую порцию красочных плиток.