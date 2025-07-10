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Aventura Icons

Aventura Icons v2.0.2

Раскрась домашний экран радужными плитками и забудь о скучных ярлыках легко

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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ThemesOnFire
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Aventura Icons — яркий пакет минималистичных пиктограмм, который за минуту превращает любой лаунчер в цветную витрину. Ты ставишь набор, увеличиваешь сетку до 7 × 4, отключаешь нормализацию — и экран будто вдыхает свободу, убирая несостыковки рамок. Каждые пять минут можно ловить новый ракурс: перелистнул рабочий стол, заметил, как плавные градиенты подчёркивают виджеты, и сразу хочется расставить плитки ещё точнее. Пиктограммы живут дружно, не рвутся по размеру и всегда попадают в фокус — вот первый крючок, из-за которого трудно вернуться к стандартным логотипам.


Внутри ждут 1600+ иконок ручной отрисовки, регулярные апдейты и палитры, сочетающие пастель и неон. Для редких приложений работает авто-маска: она наносит фирменный контур и не даёт чужаку выбиваться из строя. Альтернативные версии значков помогают подгонять стиль под обои, а каждое обновление добавляет дюжину свежих тем, поэтому коллекция растёт вместе с твоими запросами. Хочешь большего? Сохрани любимые раскладки, делись скрином с друзьями и возвращайся, когда авторы привезут новую порцию красочных плиток.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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