Aventura Icons v2.0.2
Раскрась домашний экран радужными плитками и забудь о скучных ярлыках легко
Aventura Icons — яркий пакет минималистичных пиктограмм, который за минуту превращает любой лаунчер в цветную витрину. Ты ставишь набор, увеличиваешь сетку до 7 × 4, отключаешь нормализацию — и экран будто вдыхает свободу, убирая несостыковки рамок. Каждые пять минут можно ловить новый ракурс: перелистнул рабочий стол, заметил, как плавные градиенты подчёркивают виджеты, и сразу хочется расставить плитки ещё точнее. Пиктограммы живут дружно, не рвутся по размеру и всегда попадают в фокус — вот первый крючок, из-за которого трудно вернуться к стандартным логотипам.
Внутри ждут 1600+ иконок ручной отрисовки, регулярные апдейты и палитры, сочетающие пастель и неон. Для редких приложений работает авто-маска: она наносит фирменный контур и не даёт чужаку выбиваться из строя. Альтернативные версии значков помогают подгонять стиль под обои, а каждое обновление добавляет дюжину свежих тем, поэтому коллекция растёт вместе с твоими запросами. Хочешь большего? Сохрани любимые раскладки, делись скрином с друзьями и возвращайся, когда авторы привезут новую порцию красочных плиток.
Полная версия
Скачать Aventura Icons v2.0.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.