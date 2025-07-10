Описание

Mystify живые обои возвращают культовую заставку Windows прямо на твой смартфон, рисуя ретро-анимация из переливающихся линий, которые медленно скользят по экрану, меняя траекторию и образуя бесконечные узоры. Пока ты листаешь ленту или кладёшь телефон на стол, неоновые лучи переплетаются, словно световой калейдоскоп из девяностых, притягивая взгляд и почти не тратя заряд. Алгоритм подстраивается под ориентацию и разрешение дисплея, так что анимация остаётся идеально гладкой и на AMOLED, и на старых IPS-экранах.





Открой меню настроек и собери палитру под настроение: выбери оттенок неона, скорость движения и толщину линий — настройка цвета занимает меньше минуты. Обои остаются плавными даже при 120 Гц, приостанавливаются, когда экран гаснет, и не мешают уведомлениям. Приложение весит меньше мегабайта, не требует регистрации и работает офлайн, без рекламы и подписок: только чистая ностальгия. Сохрани несколько пресетов, переключай их в один свайп и показывай друзьям, как телефон превращается в живой музей ретро-графики.