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Mystify живые обои (Мод, Premium Unlocked)

Mystify живые обои (Мод, Premium Unlocked) v1.2.19

Верни на экран гипнотическую геометрию девяностых одним касанием сейчас

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Версия:
1.2.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Screensavers Store
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Mystify живые обои возвращают культовую заставку Windows прямо на твой смартфон, рисуя ретро-анимация из переливающихся линий, которые медленно скользят по экрану, меняя траекторию и образуя бесконечные узоры. Пока ты листаешь ленту или кладёшь телефон на стол, неоновые лучи переплетаются, словно световой калейдоскоп из девяностых, притягивая взгляд и почти не тратя заряд. Алгоритм подстраивается под ориентацию и разрешение дисплея, так что анимация остаётся идеально гладкой и на AMOLED, и на старых IPS-экранах.


Открой меню настроек и собери палитру под настроение: выбери оттенок неона, скорость движения и толщину линий — настройка цвета занимает меньше минуты. Обои остаются плавными даже при 120 Гц, приостанавливаются, когда экран гаснет, и не мешают уведомлениям. Приложение весит меньше мегабайта, не требует регистрации и работает офлайн, без рекламы и подписок: только чистая ностальгия. Сохрани несколько пресетов, переключай их в один свайп и показывай друзьям, как телефон превращается в живой музей ретро-графики.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Mystify живые обои (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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