Girly Wallpapers for Girls (Мод, Unlocked) v6.0.61
Выбери фон мечты и укрась экран живыми цветами и цитатами сегодня вместе
Girly Wallpapers for Girls превращает телефон в палитру настроений: заходишь, видишь 8 категорий и листаешь более 1500 картинок — от нежных пионов до смелых супергероинь. Одним тапом ставишь фон, двойным — отправляешь в избранное, чтобы вернуться позже. Каждые пять минут лента подбрасывает новые сочетания оттенков, и уже трудно решить, какой образ поселится на экране до вечера. Звук лёгкого щелчка подтверждает выбор.
Раскрась интерфейс под настроение: включи тёмную тему, создай плейлист любимых цитат и делись им с подругами через два касания. Ежедневные обновления приносят тематические подборки ко Дню сердца или выпускному, а офлайн-галерея сохраняет до 300 фонов, чтобы менять экран без интернета в поездке. Счётчик использованного времени подскажет, сколько радости ты подарила себе сегодня, так что возвращайся завтра за новым вдохновением!
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Скачать Girly Wallpapers for Girls (Мод, Unlocked) v6.0.61 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.