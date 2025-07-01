Описание

Girly Wallpapers for Girls превращает телефон в палитру настроений: заходишь, видишь 8 категорий и листаешь более 1500 картинок — от нежных пионов до смелых супергероинь. Одним тапом ставишь фон, двойным — отправляешь в избранное, чтобы вернуться позже. Каждые пять минут лента подбрасывает новые сочетания оттенков, и уже трудно решить, какой образ поселится на экране до вечера. Звук лёгкого щелчка подтверждает выбор.





Раскрась интерфейс под настроение: включи тёмную тему, создай плейлист любимых цитат и делись им с подругами через два касания. Ежедневные обновления приносят тематические подборки ко Дню сердца или выпускному, а офлайн-галерея сохраняет до 300 фонов, чтобы менять экран без интернета в поездке. Счётчик использованного времени подскажет, сколько радости ты подарила себе сегодня, так что возвращайся завтра за новым вдохновением!