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Girly Wallpapers for Girls (Мод, Unlocked)

Girly Wallpapers for Girls (Мод, Unlocked) v6.0.61

Выбери фон мечты и укрась экран живыми цветами и цитатами сегодня вместе

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Версия:
6.0.61
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SiriApps
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 13:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Girly Wallpapers for Girls превращает телефон в палитру настроений: заходишь, видишь 8 категорий и листаешь более 1500 картинок — от нежных пионов до смелых супергероинь. Одним тапом ставишь фон, двойным — отправляешь в избранное, чтобы вернуться позже. Каждые пять минут лента подбрасывает новые сочетания оттенков, и уже трудно решить, какой образ поселится на экране до вечера. Звук лёгкого щелчка подтверждает выбор.


Раскрась интерфейс под настроение: включи тёмную тему, создай плейлист любимых цитат и делись им с подругами через два касания. Ежедневные обновления приносят тематические подборки ко Дню сердца или выпускному, а офлайн-галерея сохраняет до 300 фонов, чтобы менять экран без интернета в поездке. Счётчик использованного времени подскажет, сколько радости ты подарила себе сегодня, так что возвращайся завтра за новым вдохновением!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Girly Wallpapers for Girls (Мод, Unlocked) v6.0.61 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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