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Medium PRO Icon Pack

Medium PRO Icon Pack 1.0.17-BETA

Обнови ярлыки до премиум-уровня с тысячами элегантных икон на экране
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Версия:
1.0.17-BETA
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Reacstor
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Medium PRO Icon Pack превращает домашний экран в сдержанный витраж сладких пастельных оттенков: устанавливаешь пакет, нажимаешь «Применить» в Nova, Lawnchair или другом лаунчере — и более 9500 векторных значков мгновенно выстраиваются в едином стиле. Каждые пять минут хочется открыть меню, выбрать альтернативу для камеры или заметок и любоваться тем, как плавные формы маскируют даже старые ярлыки.


Пакет постоянно растёт: разработчик выкатывает частые обновления, а встроенный запрос «Premium Icon Request» позволяет добавить недостающий знак в приоритетную очередь. Поддержка более двадцати лаунчеров и лёгкая маска автоматически стилизуют те приложения, чьи иконки ещё в пути; динамический календарь меняет дату сам. Синхронизация с облаком хранит подборки, так что сладкий пластик останется с тобой при любой прошивке.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Medium PRO Icon Pack v1.0.17-BETA MOD APK

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Скачать Medium PRO Icon Pack 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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