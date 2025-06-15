Medium PRO Icon Pack 1.0.17-BETA
Обнови ярлыки до премиум-уровня с тысячами элегантных икон на экране
Medium PRO Icon Pack превращает домашний экран в сдержанный витраж сладких пастельных оттенков: устанавливаешь пакет, нажимаешь «Применить» в Nova, Lawnchair или другом лаунчере — и более 9500 векторных значков мгновенно выстраиваются в едином стиле. Каждые пять минут хочется открыть меню, выбрать альтернативу для камеры или заметок и любоваться тем, как плавные формы маскируют даже старые ярлыки.
Пакет постоянно растёт: разработчик выкатывает частые обновления, а встроенный запрос «Premium Icon Request» позволяет добавить недостающий знак в приоритетную очередь. Поддержка более двадцати лаунчеров и лёгкая маска автоматически стилизуют те приложения, чьи иконки ещё в пути; динамический календарь меняет дату сам. Синхронизация с облаком хранит подборки, так что сладкий пластик останется с тобой при любой прошивке.
Полная версия
Скачать Medium PRO Icon Pack v1.0.17-BETA MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.