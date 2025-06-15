Описание

Medium PRO Icon Pack превращает домашний экран в сдержанный витраж сладких пастельных оттенков: устанавливаешь пакет, нажимаешь «Применить» в Nova, Lawnchair или другом лаунчере — и более 9500 векторных значков мгновенно выстраиваются в едином стиле. Каждые пять минут хочется открыть меню, выбрать альтернативу для камеры или заметок и любоваться тем, как плавные формы маскируют даже старые ярлыки.





Пакет постоянно растёт: разработчик выкатывает частые обновления, а встроенный запрос «Premium Icon Request» позволяет добавить недостающий знак в приоритетную очередь. Поддержка более двадцати лаунчеров и лёгкая маска автоматически стилизуют те приложения, чьи иконки ещё в пути; динамический календарь меняет дату сам. Синхронизация с облаком хранит подборки, так что сладкий пластик останется с тобой при любой прошивке.