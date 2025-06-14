Описание

Proxima - Poweramp Skin ставит тебя за пульт внешности любимого плеера: одним свайпом выбирай плоский, двухцветный или градиентный пресет и смотри, как эквалайзер переливается новым светом. Каждые пять минут ты открываешь меню скина, меняешь форму кнопок, крутишь ползунок непрозрачности, сохраняешь профиль и тут же видишь, как обложка альбома ложится на тёмный фон без лишних пикселей. А впереди — секретные темы, если поиграешь с настройками чуть дольше.





В арсенале у тебя больше 40 акцентных оттенков, 12 вариантов фона и гибкая кастомизация иконок управления — хочешь минимализм, хочешь ретро-кассетник. Система «живых превью» показывает, как каждая правка ляжет на главный экран ещё до сохранения, а экспорт в .pspreset позволяет делиться сборками в сообществе. В виджете на рабочем столе цвет синхронизируется автоматически, а обновления добавляют новые формы ползунков без доплат. Скачай скин, дай музыке зазвучать ещё ярче!