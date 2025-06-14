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Proxima - Poweramp Skin

Proxima - Poweramp Skin 2.5.5

Настрой аудиоплеер градиентами: плоский дизайн и гибкие опции за минуту
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Версия:
2.5.5
Требования:
Android 10
Разработчик:
Mixified Pixel
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Proxima - Poweramp Skin ставит тебя за пульт внешности любимого плеера: одним свайпом выбирай плоский, двухцветный или градиентный пресет и смотри, как эквалайзер переливается новым светом. Каждые пять минут ты открываешь меню скина, меняешь форму кнопок, крутишь ползунок непрозрачности, сохраняешь профиль и тут же видишь, как обложка альбома ложится на тёмный фон без лишних пикселей. А впереди — секретные темы, если поиграешь с настройками чуть дольше.


В арсенале у тебя больше 40 акцентных оттенков, 12 вариантов фона и гибкая кастомизация иконок управления — хочешь минимализм, хочешь ретро-кассетник. Система «живых превью» показывает, как каждая правка ляжет на главный экран ещё до сохранения, а экспорт в .pspreset позволяет делиться сборками в сообществе. В виджете на рабочем столе цвет синхронизируется автоматически, а обновления добавляют новые формы ползунков без доплат. Скачай скин, дай музыке зазвучать ещё ярче!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Proxima - Poweramp Skin v2.5.5 MOD APK

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Скачать Proxima - Poweramp Skin 3 Мб Ссылка 2 3 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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