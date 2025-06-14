Proxima - Poweramp Skin 2.5.5
Настрой аудиоплеер градиентами: плоский дизайн и гибкие опции за минуту
Proxima - Poweramp Skin ставит тебя за пульт внешности любимого плеера: одним свайпом выбирай плоский, двухцветный или градиентный пресет и смотри, как эквалайзер переливается новым светом. Каждые пять минут ты открываешь меню скина, меняешь форму кнопок, крутишь ползунок непрозрачности, сохраняешь профиль и тут же видишь, как обложка альбома ложится на тёмный фон без лишних пикселей. А впереди — секретные темы, если поиграешь с настройками чуть дольше.
В арсенале у тебя больше 40 акцентных оттенков, 12 вариантов фона и гибкая кастомизация иконок управления — хочешь минимализм, хочешь ретро-кассетник. Система «живых превью» показывает, как каждая правка ляжет на главный экран ещё до сохранения, а экспорт в .pspreset позволяет делиться сборками в сообществе. В виджете на рабочем столе цвет синхронизируется автоматически, а обновления добавляют новые формы ползунков без доплат. Скачай скин, дай музыке зазвучать ещё ярче!
Полная версия
Скачать Proxima - Poweramp Skin v2.5.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.