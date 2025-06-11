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Dropicon Cut - Icon Pack

Dropicon Cut - Icon Pack 66

Иконки в форме капель, сочные цвета и визуальный порядок на каждом экране
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Версия:
66
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GomoTheGom
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Dropicon Cut – Icon Pack предлагает набор уникальных иконок, вдохновлённых формой капли и выполненных с упором на детализацию. Каждая иконка — результат отдельной проработки: яркие цвета, чёткие грани, аккуратная геометрия. Всё выглядит единообразно, чисто и стильно, без перегрузки.


Поддержка популярных лаунчеров, авто-маскировка нестилизованных приложений, подборка подходящих обоев — всё это делает установку быстрой, а результат — цельным. Идеальный вариант для тех, кто хочет обновить интерфейс телефона с чувством вкуса и без визуального шума.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Dropicon Cut - Icon Pack v66 MOD APK

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Скачать Dropicon Cut - Icon Pack 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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