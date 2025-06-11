Описание

Dropicon Cut – Icon Pack предлагает набор уникальных иконок, вдохновлённых формой капли и выполненных с упором на детализацию. Каждая иконка — результат отдельной проработки: яркие цвета, чёткие грани, аккуратная геометрия. Всё выглядит единообразно, чисто и стильно, без перегрузки.





Поддержка популярных лаунчеров, авто-маскировка нестилизованных приложений, подборка подходящих обоев — всё это делает установку быстрой, а результат — цельным. Идеальный вариант для тех, кто хочет обновить интерфейс телефона с чувством вкуса и без визуального шума.