Dropicon Cut - Icon Pack 66
Иконки в форме капель, сочные цвета и визуальный порядок на каждом экране
Dropicon Cut – Icon Pack предлагает набор уникальных иконок, вдохновлённых формой капли и выполненных с упором на детализацию. Каждая иконка — результат отдельной проработки: яркие цвета, чёткие грани, аккуратная геометрия. Всё выглядит единообразно, чисто и стильно, без перегрузки.
Поддержка популярных лаунчеров, авто-маскировка нестилизованных приложений, подборка подходящих обоев — всё это делает установку быстрой, а результат — цельным. Идеальный вариант для тех, кто хочет обновить интерфейс телефона с чувством вкуса и без визуального шума.
Полная версия
Скачать Dropicon Cut - Icon Pack v66 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.