Описание

Arc — это визуальная тема, созданная с вниманием к деталям и вдохновлённая оригинальной iOS-версией, которая теперь доступна и для пользователей Android. Этот стиль оформлен в минималистичном, плавном ключе и уже успел завоевать популярность благодаря своей чистоте и эстетике. Если ты хочешь обновить внешний вид устройства, не перегружая его лишними элементами — Arc идеально подойдёт.





Покупая тему, ты получаешь 3400+ иконок, адаптированных под самые популярные приложения, а также эксклюзивные живые обои и виджеты (KWGT/KLWP) — для доступа к ним потребуется профессиональная версия соответствующих приложений. Разработчик продолжает активно развивать тему и добавляет новые элементы с обновлениями. Arc — это стиль, проверенный временем и созданный с душой.