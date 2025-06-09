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Arc (Полная версия)

Arc (Полная версия) 15.0

Элегантный стиль для Android: более 3400 иконок и эксклюзивные живые обои
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Версия:
15.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
coccco28
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 19:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Arc — это визуальная тема, созданная с вниманием к деталям и вдохновлённая оригинальной iOS-версией, которая теперь доступна и для пользователей Android. Этот стиль оформлен в минималистичном, плавном ключе и уже успел завоевать популярность благодаря своей чистоте и эстетике. Если ты хочешь обновить внешний вид устройства, не перегружая его лишними элементами — Arc идеально подойдёт.


Покупая тему, ты получаешь 3400+ иконок, адаптированных под самые популярные приложения, а также эксклюзивные живые обои и виджеты (KWGT/KLWP) — для доступа к ним потребуется профессиональная версия соответствующих приложений. Разработчик продолжает активно развивать тему и добавляет новые элементы с обновлениями. Arc — это стиль, проверенный временем и созданный с душой.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Arc (Полная версия) v15.0 MOD APK

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Скачать Arc (Полная версия) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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