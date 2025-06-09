Arc (Полная версия) 15.0
Элегантный стиль для Android: более 3400 иконок и эксклюзивные живые обои
Arc — это визуальная тема, созданная с вниманием к деталям и вдохновлённая оригинальной iOS-версией, которая теперь доступна и для пользователей Android. Этот стиль оформлен в минималистичном, плавном ключе и уже успел завоевать популярность благодаря своей чистоте и эстетике. Если ты хочешь обновить внешний вид устройства, не перегружая его лишними элементами — Arc идеально подойдёт.
Покупая тему, ты получаешь 3400+ иконок, адаптированных под самые популярные приложения, а также эксклюзивные живые обои и виджеты (KWGT/KLWP) — для доступа к ним потребуется профессиональная версия соответствующих приложений. Разработчик продолжает активно развивать тему и добавляет новые элементы с обновлениями. Arc — это стиль, проверенный временем и созданный с душой.
Полная версия
Скачать Arc (Полная версия) v15.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.