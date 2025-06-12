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0Ground2

0Ground2 6.3

Минимализм и детализация: обнови экран стильными иконками и виджетами
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Версия:
6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
coccco28
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 17:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

0Ground2 — это тщательно переработанный набор иконок, созданный с упором на приятные цвета и тонкие визуальные детали. Ты получаешь более 1890 пиктограмм, которые органично сочетаются между собой и делают домашний экран аккуратным и выразительным. Коллекция включает не только иконки, но и 14 облачных обоев, настраиваемые папки, а также поддержку динамического календаря.


Дополнительно в комплекте — 3 виджета для KWGT и 1 живой экран для KLWP, сделанные вручную автором. Это расширяет твои возможности персонализации, особенно если ты хочешь создать целостную тему. Поддерживается постоянное обновление: со временем добавляются новые значки и улучшения. Работает с большинством лаунчеров, включая Nova, Lawnchair, Smart и другие. Отличный выбор для тех, кто любит чистый, но выразительный интерфейс.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать 0Ground2 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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