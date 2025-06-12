0Ground2 6.3
Минимализм и детализация: обнови экран стильными иконками и виджетами
0Ground2 — это тщательно переработанный набор иконок, созданный с упором на приятные цвета и тонкие визуальные детали. Ты получаешь более 1890 пиктограмм, которые органично сочетаются между собой и делают домашний экран аккуратным и выразительным. Коллекция включает не только иконки, но и 14 облачных обоев, настраиваемые папки, а также поддержку динамического календаря.
Дополнительно в комплекте — 3 виджета для KWGT и 1 живой экран для KLWP, сделанные вручную автором. Это расширяет твои возможности персонализации, особенно если ты хочешь создать целостную тему. Поддерживается постоянное обновление: со временем добавляются новые значки и улучшения. Работает с большинством лаунчеров, включая Nova, Lawnchair, Smart и другие. Отличный выбор для тех, кто любит чистый, но выразительный интерфейс.
Полная версия
Скачать 0Ground2 v6.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.