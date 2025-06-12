Описание

0Ground2 — это тщательно переработанный набор иконок, созданный с упором на приятные цвета и тонкие визуальные детали. Ты получаешь более 1890 пиктограмм, которые органично сочетаются между собой и делают домашний экран аккуратным и выразительным. Коллекция включает не только иконки, но и 14 облачных обоев, настраиваемые папки, а также поддержку динамического календаря.





Дополнительно в комплекте — 3 виджета для KWGT и 1 живой экран для KLWP, сделанные вручную автором. Это расширяет твои возможности персонализации, особенно если ты хочешь создать целостную тему. Поддерживается постоянное обновление: со временем добавляются новые значки и улучшения. Работает с большинством лаунчеров, включая Nova, Lawnchair, Smart и другие. Отличный выбор для тех, кто любит чистый, но выразительный интерфейс.