Goody Icon pack 215.0
Яркие иконки, свежие темы и обои, которые собирают всё в единое целое
Goody Icon Pack — это набор иконок с насыщенными цветами, мягкими формами и акцентом на визуальное удовольствие. Здесь всё работает на настроение: каждая тема выглядит цельно, легко сочетается с обоями и делает интерфейс живым. Иконки проработаны до мелочей — стиль чувствуешь с первого экрана.
Внутри — разнообразные коллекции, от минималистичных до игриво-панорамных, плюс подборки обоев, которые сразу подстраиваются под выбранную тему. Поддерживаются все популярные лаунчеры, установка — в один клик. Подойдёт тем, кто хочет обновить экран телефона не просто красиво, а со вкусом и эмоцией.
Полная версия
Скачать Goody Icon pack v215.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.