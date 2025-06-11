Описание

Goody Icon Pack — это набор иконок с насыщенными цветами, мягкими формами и акцентом на визуальное удовольствие. Здесь всё работает на настроение: каждая тема выглядит цельно, легко сочетается с обоями и делает интерфейс живым. Иконки проработаны до мелочей — стиль чувствуешь с первого экрана.





Внутри — разнообразные коллекции, от минималистичных до игриво-панорамных, плюс подборки обоев, которые сразу подстраиваются под выбранную тему. Поддерживаются все популярные лаунчеры, установка — в один клик. Подойдёт тем, кто хочет обновить экран телефона не просто красиво, а со вкусом и эмоцией.