android-1.ru / Программы / Персонализация / Goody Icon pack
Goody Icon pack

Goody Icon pack 215.0

Яркие иконки, свежие темы и обои, которые собирают всё в единое целое
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
215.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OSheden Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Goody Icon Pack — это набор иконок с насыщенными цветами, мягкими формами и акцентом на визуальное удовольствие. Здесь всё работает на настроение: каждая тема выглядит цельно, легко сочетается с обоями и делает интерфейс живым. Иконки проработаны до мелочей — стиль чувствуешь с первого экрана.


Внутри — разнообразные коллекции, от минималистичных до игриво-панорамных, плюс подборки обоев, которые сразу подстраиваются под выбранную тему. Поддерживаются все популярные лаунчеры, установка — в один клик. Подойдёт тем, кто хочет обновить экран телефона не просто красиво, а со вкусом и эмоцией.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Goody Icon pack v215.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Goody Icon pack 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Version: 68
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Version: 66
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
Version: 66
Delta Icon Pack
Delta Icon Pack
Version: 2.4.0
Arc (Полная версия)
Arc (Полная версия)
Version: 15.0
Metallicons - Icon Pack
Metallicons - Icon Pack
Version: 1.8
Neon-W Icon Pack
Neon-W Icon Pack
Version: 2.2
Reflector - Icon Pack
Reflector - Icon Pack
Version: 1.7

Отзывы о Goody Icon pack


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив