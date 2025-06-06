Metallicons - Icon Pack 1.8
Металлический блеск, 4500+ иконок и интерфейс, который выглядит дороже, чем есть
Metallicons — это набор иконок с металлическим эффектом, где каждая деталь отполирована до блеска. Более 4500 иконок в HD-качестве (256x256) с равномерным светом, объёмными тенями и ощущением «веса». Даже нестилизованные приложения автоматически подгоняются под общий стиль — так что всё выглядит цельно.
В комплекте — 115 HD-обоев через облако, несколько альтернативных вариантов иконок и поддержка динамического календаря. Работает со всеми основными лаунчерами: Nova, Apex, GO, Smart и др. Настройка занимает пару минут, а эффект — как будто сменил весь интерфейс. Подойдёт тем, кто хочет чёткий, премиальный визуал, без вычурности и в духе техно-минимализма.
Полная версия
Скачать Metallicons - Icon Pack v1.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.