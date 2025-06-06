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Metallicons - Icon Pack

Metallicons - Icon Pack 1.8

Металлический блеск, 4500+ иконок и интерфейс, который выглядит дороже, чем есть
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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PhunktasticDesigns
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Metallicons — это набор иконок с металлическим эффектом, где каждая деталь отполирована до блеска. Более 4500 иконок в HD-качестве (256x256) с равномерным светом, объёмными тенями и ощущением «веса». Даже нестилизованные приложения автоматически подгоняются под общий стиль — так что всё выглядит цельно.


В комплекте — 115 HD-обоев через облако, несколько альтернативных вариантов иконок и поддержка динамического календаря. Работает со всеми основными лаунчерами: Nova, Apex, GO, Smart и др. Настройка занимает пару минут, а эффект — как будто сменил весь интерфейс. Подойдёт тем, кто хочет чёткий, премиальный визуал, без вычурности и в духе техно-минимализма.



Информация о модах

Полная версия

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Скачать Metallicons - Icon Pack 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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