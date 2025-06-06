Описание

Metallicons — это набор иконок с металлическим эффектом, где каждая деталь отполирована до блеска. Более 4500 иконок в HD-качестве (256x256) с равномерным светом, объёмными тенями и ощущением «веса». Даже нестилизованные приложения автоматически подгоняются под общий стиль — так что всё выглядит цельно.





В комплекте — 115 HD-обоев через облако, несколько альтернативных вариантов иконок и поддержка динамического календаря. Работает со всеми основными лаунчерами: Nova, Apex, GO, Smart и др. Настройка занимает пару минут, а эффект — как будто сменил весь интерфейс. Подойдёт тем, кто хочет чёткий, премиальный визуал, без вычурности и в духе техно-минимализма.



