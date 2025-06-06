MIUI HD - Icon Pack 3.1
Обнови экран — 4000+ иконок, обои в 2K и стиль, который выглядит дорого
MIUI HD - Icon Pack — это не просто набор иконок, а полноценное визуальное обновление твоего телефона. Более 4000 значков в сверхчётком 2K-качестве (360x360), всё прорисовано вручную, с тройной обработкой, чтобы иконки смотрелись плавно и чётко даже на больших экранах. Если какое-то приложение не поддерживается — срабатывает авто-маскирование, и визуальный стиль не ломается.
Есть ещё и 125 HD-обоев (1440x2560) в комплекте, чтобы экран выглядел гармонично от иконки до фона. Поддерживаются динамические календари, можно прямо из приложения отправлять запросы на недостающие значки (до 3 за раз). Обновления выходят регулярно. Работает с большинством лаунчеров. Если хочешь, чтобы телефон выглядел аккуратно, современно и «как в рекламе» — это идеальный старт.
Скачать MIUI HD - Icon Pack v3.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.