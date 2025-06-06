Описание

MIUI HD - Icon Pack — это не просто набор иконок, а полноценное визуальное обновление твоего телефона. Более 4000 значков в сверхчётком 2K-качестве (360x360), всё прорисовано вручную, с тройной обработкой, чтобы иконки смотрелись плавно и чётко даже на больших экранах. Если какое-то приложение не поддерживается — срабатывает авто-маскирование, и визуальный стиль не ломается.





Есть ещё и 125 HD-обоев (1440x2560) в комплекте, чтобы экран выглядел гармонично от иконки до фона. Поддерживаются динамические календари, можно прямо из приложения отправлять запросы на недостающие значки (до 3 за раз). Обновления выходят регулярно. Работает с большинством лаунчеров. Если хочешь, чтобы телефон выглядел аккуратно, современно и «как в рекламе» — это идеальный старт.