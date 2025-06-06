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MIUI HD - Icon Pack

MIUI HD - Icon Pack 3.1

Обнови экран — 4000+ иконок, обои в 2K и стиль, который выглядит дорого
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Версия:
3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

MIUI HD - Icon Pack — это не просто набор иконок, а полноценное визуальное обновление твоего телефона. Более 4000 значков в сверхчётком 2K-качестве (360x360), всё прорисовано вручную, с тройной обработкой, чтобы иконки смотрелись плавно и чётко даже на больших экранах. Если какое-то приложение не поддерживается — срабатывает авто-маскирование, и визуальный стиль не ломается.


Есть ещё и 125 HD-обоев (1440x2560) в комплекте, чтобы экран выглядел гармонично от иконки до фона. Поддерживаются динамические календари, можно прямо из приложения отправлять запросы на недостающие значки (до 3 за раз). Обновления выходят регулярно. Работает с большинством лаунчеров. Если хочешь, чтобы телефон выглядел аккуратно, современно и «как в рекламе» — это идеальный старт.


Информация о модах
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Скачать MIUI HD - Icon Pack v3.1 MOD APK

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Скачать MIUI HD - Icon Pack 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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