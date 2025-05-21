Aurora - Substratum Theme 13.030
Укрась своё устройство с ног до головы — стиль, цвета, глубина
Aurora – Substratum Theme — это мощный набор кастомизации для Android, созданный для тех, кто хочет персонализировать каждую деталь интерфейса. Каждые 5 минут ты можешь менять оформление приложений, акценты, фоны и кнопки, создавая идеальный визуальный стиль под настроение. Поддержка почти 200 приложений делает тему максимально гибкой, а результат — по-настоящему уникальным.
В Aurora – Substratum Theme сочетаются 42 фоновых рисунка, 56 цветовых акцентов и 18 градиентных кнопок, плюс тщательно продуманные диалоги, меню и панели. Всё это работает через Substratum и подходит для устройств с поддержкой темной темы. Интерфейс обновляется плавно, без перегрузки, и визуально выделяется среди других тем. Хочешь, чтобы твой смартфон выглядел как произведение цифрового искусства? Установи Aurora — и устройству позавидуют все.
Полная версия
Скачать Aurora - Substratum Theme v13.030 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.