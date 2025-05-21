android-1.ru / Программы / Персонализация / Aurora - Substratum Theme
Aurora - Substratum Theme

Aurora - Substratum Theme 13.030

Укрась своё устройство с ног до головы — стиль, цвета, глубина
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
13.030
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
cerj
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Aurora – Substratum Theme — это мощный набор кастомизации для Android, созданный для тех, кто хочет персонализировать каждую деталь интерфейса. Каждые 5 минут ты можешь менять оформление приложений, акценты, фоны и кнопки, создавая идеальный визуальный стиль под настроение. Поддержка почти 200 приложений делает тему максимально гибкой, а результат — по-настоящему уникальным.


В Aurora – Substratum Theme сочетаются 42 фоновых рисунка, 56 цветовых акцентов и 18 градиентных кнопок, плюс тщательно продуманные диалоги, меню и панели. Всё это работает через Substratum и подходит для устройств с поддержкой темной темы. Интерфейс обновляется плавно, без перегрузки, и визуально выделяется среди других тем. Хочешь, чтобы твой смартфон выглядел как произведение цифрового искусства? Установи Aurora — и устройству позавидуют все.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Aurora - Substratum Theme v13.030 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Aurora - Substratum Theme 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Always on Display XPath (Мод, Unlocked)
Always on Display XPath (Мод, Unlocked)
Version: 2.17.3
Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked)
Glitter Wallpaper: Theme, Icon (Мод, Unlocked)
Version: 1.9.55
Comics Icon Pack
Comics Icon Pack
Version: 2.3.0
Dots : Adaptive Icon pack
Dots : Adaptive Icon pack
Version: 1.4
Recticons - Icon Pack
Recticons - Icon Pack
Version: 7.4
Матрица PRO живые обои (Мод, Unlocked)
Матрица PRO живые обои (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.5
KWGT Kustom Widget Maker (Мод, Pro Unlocked)
KWGT Kustom Widget Maker (Мод, Pro Unlocked)
Version: 3.78b512316
iDarkOS 18 - Icon Pack
iDarkOS 18 - Icon Pack
Version: 1.1.3

Отзывы о Aurora - Substratum Theme


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив