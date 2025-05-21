Описание

Aurora – Substratum Theme — это мощный набор кастомизации для Android, созданный для тех, кто хочет персонализировать каждую деталь интерфейса. Каждые 5 минут ты можешь менять оформление приложений, акценты, фоны и кнопки, создавая идеальный визуальный стиль под настроение. Поддержка почти 200 приложений делает тему максимально гибкой, а результат — по-настоящему уникальным.





В Aurora – Substratum Theme сочетаются 42 фоновых рисунка, 56 цветовых акцентов и 18 градиентных кнопок, плюс тщательно продуманные диалоги, меню и панели. Всё это работает через Substratum и подходит для устройств с поддержкой темной темы. Интерфейс обновляется плавно, без перегрузки, и визуально выделяется среди других тем. Хочешь, чтобы твой смартфон выглядел как произведение цифрового искусства? Установи Aurora — и устройству позавидуют все.