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iDarkOS 18 - Icon Pack

iDarkOS 18 - Icon Pack 1.1.3

Unlocked

Обновите внешний вид вашего устройства: современность, стиль и функциональность
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир безупречного дизайна и функциональности с iDarkOS 18 - Icon Pack – пакетом, который преобразит ваш интерфейс, придав ему уникальный и современный облик. Получите доступ к 3909 высококачественным значкам и 280 эксклюзивным обоям, созданным для того, чтобы каждый элемент вашего экрана был безупречным. Пакет включает в себя инновационный динамический календарь и специальные маски для приложений без темы, позволяющие настроить внешний вид под любые предпочтения. Возможность запроса новых значков открывает простор для индивидуальной кастомизации, делая ваш гаджет отражением вашего стиля.


Благодаря регулярным обновлениям и полной совместимости с основными программами запуска, iDarkOS 18 - Icon Pack всегда гарантирует, что ваш интерфейс остается современным и функциональным. Инвестируйте в эстетику и удобство, выбирайте качество и стиль, чтобы каждый взгляд на экран вдохновлял и радовал вас новыми дизайнерскими решениями и технологическими инновациями.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать iDarkOS 18 - Icon Pack 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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