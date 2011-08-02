Описание

Pixly Limitless 3D — это современный пакет иконок, который переосмысляет ваш домашний экран с помощью объемных 3D-эффектов и ярких визуальных деталей. Он создан для тех, кто хочет выделиться и придать своему смартфону уникальный стиль. Каждая иконка — это маленькое произведение искусства, разработанное с упором на глубину, светотень и плавные градиенты.





Пакет идеально сочетается с любыми лаунчерами и адаптируется к вашему стилю благодаря обширной библиотеке иконок и обоев. Хотите что-то свежее? Легко переключайтесь между стилями, экспериментируя с темами — от строгих и технологичных до ярких и игривых. С Pixly Limitless 3D ваш интерфейс всегда будет выглядеть динамично, эффектно и стильно.