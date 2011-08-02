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Pixly Limitless 3D - Icon Pack

Pixly Limitless 3D - Icon Pack 6.6

Pixly Limitless 3D: впечатляющие 3D-иконки для стильного Android
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Версия:
6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Pixly Limitless 3D — это современный пакет иконок, который переосмысляет ваш домашний экран с помощью объемных 3D-эффектов и ярких визуальных деталей. Он создан для тех, кто хочет выделиться и придать своему смартфону уникальный стиль. Каждая иконка — это маленькое произведение искусства, разработанное с упором на глубину, светотень и плавные градиенты.


Пакет идеально сочетается с любыми лаунчерами и адаптируется к вашему стилю благодаря обширной библиотеке иконок и обоев. Хотите что-то свежее? Легко переключайтесь между стилями, экспериментируя с темами — от строгих и технологичных до ярких и игривых. С Pixly Limitless 3D ваш интерфейс всегда будет выглядеть динамично, эффектно и стильно.


Информация о модах

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Скачать Pixly Limitless 3D - Icon Pack 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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