Pixly Limitless 3D - Icon Pack 6.6
Pixly Limitless 3D: впечатляющие 3D-иконки для стильного Android
Версия:
6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Pixly Limitless 3D — это современный пакет иконок, который переосмысляет ваш домашний экран с помощью объемных 3D-эффектов и ярких визуальных деталей. Он создан для тех, кто хочет выделиться и придать своему смартфону уникальный стиль. Каждая иконка — это маленькое произведение искусства, разработанное с упором на глубину, светотень и плавные градиенты.
Пакет идеально сочетается с любыми лаунчерами и адаптируется к вашему стилю благодаря обширной библиотеке иконок и обоев. Хотите что-то свежее? Легко переключайтесь между стилями, экспериментируя с темами — от строгих и технологичных до ярких и игривых. С Pixly Limitless 3D ваш интерфейс всегда будет выглядеть динамично, эффектно и стильно.
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