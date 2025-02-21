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Caelus: linear icon pack

Caelus: linear icon pack 5.0.3

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Версия:
5.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One4Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Погрузитесь в мир кастомизации с Caelus Icon Pack — более 3500 профессионально разработанных линейных иконок для создания стильного интерфейса. Этот набор также включает 20 подходящих обоев и 6 виджетов, идеально дополняющих темные темы вашего устройства. Регулярные обновления раз в две недели добавляют новые иконки и улучшения, основанные на пожеланиях пользователей, что позволяет постоянно расширять функциональность и эстетику интерфейса.


Благодаря простой системе применения в популярных лаунчерах, таких как Nova и Lawnchair, вы легко настроите свой домашний экран и получите доступ к бесплатным и премиум-запросам иконок, а также воспользуетесь круглосуточной политикой возврата денег. Раскройте весь потенциал вашего Android-устройства с этим обширным каталогом оригинальной линейной иконографии и создайте уникальный, современный облик своего интерфейса.


Информация о модах

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Скачать Caelus: linear icon pack v5.0.3 MOD APK

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Скачать Caelus: linear icon pack 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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