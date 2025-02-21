Описание

Погрузитесь в мир кастомизации с Caelus Icon Pack — более 3500 профессионально разработанных линейных иконок для создания стильного интерфейса. Этот набор также включает 20 подходящих обоев и 6 виджетов, идеально дополняющих темные темы вашего устройства. Регулярные обновления раз в две недели добавляют новые иконки и улучшения, основанные на пожеланиях пользователей, что позволяет постоянно расширять функциональность и эстетику интерфейса.





Благодаря простой системе применения в популярных лаунчерах, таких как Nova и Lawnchair, вы легко настроите свой домашний экран и получите доступ к бесплатным и премиум-запросам иконок, а также воспользуетесь круглосуточной политикой возврата денег. Раскройте весь потенциал вашего Android-устройства с этим обширным каталогом оригинальной линейной иконографии и создайте уникальный, современный облик своего интерфейса.