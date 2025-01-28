Описание

One UI 7 3D – Icon Pack — это современный пакет иконок, который придаёт вашему устройству обновлённый и стильный вид. Иконки отличаются чётким и качественным дизайном, отражая суть каждого приложения. Пакет включает тысячи иконок с высокой детализацией, глубиной и блеском, что создаёт эффект 3D.





Эти обновлённые иконки обеспечивают гармоничный и современный вид интерфейса, заменяя старые дизайны. Приложение совместимо с большинством лаунчеров, что делает замену иконок простой и удобной. Преобразите ваш экран с One UI 7 3D – Icon Pack и наслаждайтесь стильным и функциональным дизайном.