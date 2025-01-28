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One UI 7 3D - Icon Pack

One UI 7 3D - Icon Pack 7.5

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Версия:
7.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cris87
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

One UI 7 3D – Icon Pack — это современный пакет иконок, который придаёт вашему устройству обновлённый и стильный вид. Иконки отличаются чётким и качественным дизайном, отражая суть каждого приложения. Пакет включает тысячи иконок с высокой детализацией, глубиной и блеском, что создаёт эффект 3D. 


Эти обновлённые иконки обеспечивают гармоничный и современный вид интерфейса, заменяя старые дизайны. Приложение совместимо с большинством лаунчеров, что делает замену иконок простой и удобной. Преобразите ваш экран с One UI 7 3D – Icon Pack и наслаждайтесь стильным и функциональным дизайном.


Информация о модах

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Скачать One UI 7 3D - Icon Pack 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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