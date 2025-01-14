Версия:
3.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Creativepixels
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Описание
BLAZE Backless — это стильный и современный набор тёмных значков, созданный для тех, кто хочет придать своему Android-устройству уникальный и элегантный вид. Тщательно проработанный дизайн и привлекательные градиенты делают каждую иконку настоящим произведением искусства, идеально вписывающимся в любые обои, от глубоких тёмных до изящных светлых.
С более чем 5800 значками, оптимизированными для популярных лаунчеров Android, BLAZE Backless обеспечивает удобство использования и потрясающий визуальный эффект. Этот пакет значков, который постоянно обновляется, станет идеальным выбором для тех, кто ищет трендовый и элегантный стиль для своего устройства. Преобразите свой интерфейс уже сегодня!
Информация о модах
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