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Blaze Backless Icon Pack

Blaze Backless Icon Pack 3.1.0

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Версия:
3.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Creativepixels
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

BLAZE Backless — это стильный и современный набор тёмных значков, созданный для тех, кто хочет придать своему Android-устройству уникальный и элегантный вид. Тщательно проработанный дизайн и привлекательные градиенты делают каждую иконку настоящим произведением искусства, идеально вписывающимся в любые обои, от глубоких тёмных до изящных светлых.


С более чем 5800 значками, оптимизированными для популярных лаунчеров Android, BLAZE Backless обеспечивает удобство использования и потрясающий визуальный эффект. Этот пакет значков, который постоянно обновляется, станет идеальным выбором для тех, кто ищет трендовый и элегантный стиль для своего устройства. Преобразите свой интерфейс уже сегодня!


Информация о модах

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Скачать Blaze Backless Icon Pack 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Blaze Backless Icon Pack


Комментарии (1)
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Alex7
Alex7 14 января 2025 11:28
Приложение понравилось
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