Описание

White Moonlight Icon Pack — это изысканный набор белых бесформенных значков, созданный для тех, кто ценит чистоту и минимализм. Эти элегантные значки добавят яркий стиль вашему устройству Android, создавая утонченную и современную эстетику.





Используйте White Moonlight Icon Pack с любой панелью запуска, чтобы преобразить свой главный экран и добавить ему уникальности. Благодаря универсальному дизайну, этот пакет идеально сочетается с любыми обоями, придавая вашему устройству свежий и изящный вид. Настройте свой экран и наслаждайтесь его чистой красотой!