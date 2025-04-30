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White Moonlight Icon Pack

White Moonlight Icon Pack 5.1

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Версия:
5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PizzApp Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 17:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

White Moonlight Icon Pack — это изысканный набор белых бесформенных значков, созданный для тех, кто ценит чистоту и минимализм. Эти элегантные значки добавят яркий стиль вашему устройству Android, создавая утонченную и современную эстетику.


Используйте White Moonlight Icon Pack с любой панелью запуска, чтобы преобразить свой главный экран и добавить ему уникальности. Благодаря универсальному дизайну, этот пакет идеально сочетается с любыми обоями, придавая вашему устройству свежий и изящный вид. Настройте свой экран и наслаждайтесь его чистой красотой!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать White Moonlight Icon Pack v5.1 MOD APK

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Скачать White Moonlight Icon Pack 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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