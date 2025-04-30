White Moonlight Icon Pack 5.1
White Moonlight Icon Pack — это изысканный набор белых бесформенных значков, созданный для тех, кто ценит чистоту и минимализм. Эти элегантные значки добавят яркий стиль вашему устройству Android, создавая утонченную и современную эстетику.
Используйте White Moonlight Icon Pack с любой панелью запуска, чтобы преобразить свой главный экран и добавить ему уникальности. Благодаря универсальному дизайну, этот пакет идеально сочетается с любыми обоями, придавая вашему устройству свежий и изящный вид. Настройте свой экран и наслаждайтесь его чистой красотой!
Полная версия
Скачать White Moonlight Icon Pack v5.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.