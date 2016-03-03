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Elements KWGT

Elements KWGT 12.4

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Версия:
12.4
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Droid Beauty
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Elements KWGT — это универсальное приложение для создания кастомных виджетов, которое придаст вашему домашнему экрану изысканный и роскошный вид. С его помощью вы сможете оформить экран так, будто у вас дорогой премиальный смартфон, не тратя при этом большие суммы. Приложение предлагает инструменты для настройки каждого элемента, чтобы создать уникальный стиль, отражающий вашу индивидуальность.


Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству готовых шаблонов, Elements KWGT позволяет легко разрабатывать и персонализировать виджеты под любые темы. Украшайте экран стильными часами, погодными виджетами или информационными панелями, добавляя удобство и красоту вашему устройству. Превратите свой телефон в произведение искусства и наслаждайтесь его уникальным дизайном каждый день!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Elements KWGT 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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