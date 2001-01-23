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Живые обои 4D, видео обои 3D (Мод, Unlocked)

Живые обои 4D, видео обои 3D (Мод, Unlocked) 1.23.01

Потрясающие живые обои с эффектами 4D и видео-анимацией
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Версия:
1.23.01
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Nebuchadnezzar DOO
Категория:
Персонализация / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
142
Скриншоты
Описание

Живые обои 4D, видео обои 3D — это уникальное приложение для создания стильного и динамичного оформления вашего устройства. Наслаждайтесь потрясающими эффектами параллакса и реалистичной анимацией, которые оживят ваш экран и произведут впечатление на окружающих. Просто поверните телефон, и фоновые обои начнут двигаться вместе с вами!


Приложение поддерживает HD, 4K и 6K разрешение, обеспечивая кристально чистое качество без сжатия для любых экранов — от маленьких до самых больших. Используйте обои как на домашнем экране, так и на экране блокировки. Превратите свой смартфон в произведение искусства с помощью бесплатной коллекции живых обоев от команды Wallcraft!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Живые обои 4D, видео обои 3D (Мод, Unlocked) v1.23.01 MOD APK

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Скачать Живые обои 4D, видео обои 3D (Мод, Unlocked) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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