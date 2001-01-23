Описание

Живые обои 4D, видео обои 3D — это уникальное приложение для создания стильного и динамичного оформления вашего устройства. Наслаждайтесь потрясающими эффектами параллакса и реалистичной анимацией, которые оживят ваш экран и произведут впечатление на окружающих. Просто поверните телефон, и фоновые обои начнут двигаться вместе с вами!





Приложение поддерживает HD, 4K и 6K разрешение, обеспечивая кристально чистое качество без сжатия для любых экранов — от маленьких до самых больших. Используйте обои как на домашнем экране, так и на экране блокировки. Превратите свой смартфон в произведение искусства с помощью бесплатной коллекции живых обоев от команды Wallcraft!