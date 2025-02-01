Описание

Borderline Icon Pack — это уникальный набор значков, который идеально сочетает минимализм с элегантностью. Каждая иконка в этом пакете обладает четкими границами, что придает интерфейсу вашего устройства стильный и современный вид. Яркие акценты и смелые линии делают каждую иконку визуально привлекательной, а весь набор создает гармоничный баланс, который идеально подойдет для любого пользовательского интерфейса.





Особенностью данного пакета является возможность отправлять запросы на создание до 10 тематических значков, с гарантированными обновлениями дважды в неделю. Также доступен инструмент для запроса премиум-значков, что позволяет быстрее получить эксклюзивные и уникальные элементы для вашего устройства. Этот набор значков обеспечит вам не только функциональность, но и эстетическое наслаждение от использования.





Для корректной работы пакета значков требуется поддержка специального лаунчера.