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Borderline Icon Pack

Borderline Icon Pack 1.1.3

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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Stark Designs
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Borderline Icon Pack — это уникальный набор значков, который идеально сочетает минимализм с элегантностью. Каждая иконка в этом пакете обладает четкими границами, что придает интерфейсу вашего устройства стильный и современный вид. Яркие акценты и смелые линии делают каждую иконку визуально привлекательной, а весь набор создает гармоничный баланс, который идеально подойдет для любого пользовательского интерфейса.


Особенностью данного пакета является возможность отправлять запросы на создание до 10 тематических значков, с гарантированными обновлениями дважды в неделю. Также доступен инструмент для запроса премиум-значков, что позволяет быстрее получить эксклюзивные и уникальные элементы для вашего устройства. Этот набор значков обеспечит вам не только функциональность, но и эстетическое наслаждение от использования.


Для корректной работы пакета значков требуется поддержка специального лаунчера.


Информация о модах

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Скачать Borderline Icon Pack 17 Мб Ссылка 2 17 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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