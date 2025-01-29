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OneYou Themed Icon Pack

OneYou Themed Icon Pack 4.6.Beta

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Версия:
4.6.Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

OneYou Themed — это стильный и функциональный пакет динамических значков, вдохновленный интерфейсом Samsung One UI 5 для Android 8 и выше. Эти значки были специально разработаны для использования с пользовательскими программами запуска и имеют несколько уникальных особенностей: Значки в этом пакете меняют свой цвет в зависимости от обоев и акцентных цветов, установленных на вашем устройстве, что позволяет создавать персонализированный и гармоничный интерфейс. 


Пакет поддерживает автоматическое переключение между светлым и темным режимом в зависимости от настроек вашего устройства, что помогает создать комфортную атмосферу для глаз в любое время суток. Этот пакет отлично работает с популярными программами запуска, что позволяет легко настроить ваш Android-устройство по вашему вкусу. Значки могут адаптироваться к системным цветам и стилям, делая ваш интерфейс более современным и отзывчивым. OneYou Themed — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить стиль и динамичность в свой интерфейс, с удобной адаптацией к окружающей среде и настроениям устройства.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать OneYou Themed Icon Pack 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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