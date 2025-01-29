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Horux - Icon Pack (Round)

Horux - Icon Pack (Round) 7.3

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Версия:
7.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Horux - Icon Pack (Round) — это элегантный и современный набор значков, который придаст вашему устройству стильный и упорядоченный вид. В пакете представлено 3900 значков и 270 обоев, что позволяет вам настроить внешний вид вашего телефона в уникальном стиле. Кроме того, Horux поддерживает динамический календарь и предлагает несколько альтернативных значков для приложений, что дает вам еще больше гибкости в настройке.


Пакет совместим с большинством популярных программ запуска, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Этот набор значков идеально подходит для тех, кто хочет создать минималистичный и гармоничный дизайн с мягкими округлыми формами и разнообразием цветовых решений.


Информация о модах

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Скачать Horux - Icon Pack (Round) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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