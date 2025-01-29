Описание

Horux - Icon Pack (Round) — это элегантный и современный набор значков, который придаст вашему устройству стильный и упорядоченный вид. В пакете представлено 3900 значков и 270 обоев, что позволяет вам настроить внешний вид вашего телефона в уникальном стиле. Кроме того, Horux поддерживает динамический календарь и предлагает несколько альтернативных значков для приложений, что дает вам еще больше гибкости в настройке.





Пакет совместим с большинством популярных программ запуска, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Этот набор значков идеально подходит для тех, кто хочет создать минималистичный и гармоничный дизайн с мягкими округлыми формами и разнообразием цветовых решений.