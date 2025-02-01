Версия:
2.8.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание
GraceUX-Icon Pack (Round) — это идеальное решение для тех, кто хочет обновить интерфейс своего телефона и добавить ему стиль и элегантность. Каждая иконка в этом пакете имеет плавно закругленные углы, что создает гармоничный и современный вид, идеально подходящий для тех, кто предпочитает минимализм и изысканность в дизайне.
Это приложение поможет преобразовать экран вашего устройства, делая его не только красивым, но и удобным для использования. Новый стиль иконок придает вашему телефону уникальность, а обновление интерфейса становится настоящим творческим процессом, создающим ощущение свежести и новизны.
Информация о модах
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