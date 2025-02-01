Описание

GraceUX-Icon Pack (Round) — это идеальное решение для тех, кто хочет обновить интерфейс своего телефона и добавить ему стиль и элегантность. Каждая иконка в этом пакете имеет плавно закругленные углы, что создает гармоничный и современный вид, идеально подходящий для тех, кто предпочитает минимализм и изысканность в дизайне.





Это приложение поможет преобразовать экран вашего устройства, делая его не только красивым, но и удобным для использования. Новый стиль иконок придает вашему телефону уникальность, а обновление интерфейса становится настоящим творческим процессом, создающим ощущение свежести и новизны.