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Battery Widget (Мод, Premium Unlocked)

Battery Widget (Мод, Premium Unlocked) 1.42b

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Версия:
1.42b
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Lst Apps
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Battery Widget позволяет вам управлять зарядом ваших устройств Bluetooth с легкостью. Это удобное приложение предоставляет виджет на главном экране, который отображает уровень заряда вашего телефона, умных часов, наушников и других подключенных гаджетов в режиме реального времени.


Пользователи оценят изящный дизайн и возможность настраивать внешний вид виджета. Battery Widget идеально подходит для тех, кто хочет всегда оставаться на связи и контролировать уровень заряда своих устройств с помощью стильного и информативного решения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Battery Widget (Мод, Premium Unlocked) 9 Мб Ссылка 2 9 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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