Версия:
1.42b
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Lst Apps
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание
Battery Widget позволяет вам управлять зарядом ваших устройств Bluetooth с легкостью. Это удобное приложение предоставляет виджет на главном экране, который отображает уровень заряда вашего телефона, умных часов, наушников и других подключенных гаджетов в режиме реального времени.
Пользователи оценят изящный дизайн и возможность настраивать внешний вид виджета. Battery Widget идеально подходит для тех, кто хочет всегда оставаться на связи и контролировать уровень заряда своих устройств с помощью стильного и информативного решения.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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