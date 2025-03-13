Версия:
1.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eatos
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
232
Описание
OnePro Dark – Icon Pack — это совершенно новая коллекция иконок и обоев, которая придаст вашему устройству современный и стильный вид. Это приложение позволяет легко обновить интерфейс с помощью минималистичных и элегантных иконок, делая изменение дизайна устройства простым и доступным.
OnePro Dark предлагает огромную библиотеку иконок, разработанных в минималистичном стиле, которые подходят для большинства устройств и поддерживаемых приложений. Вы сможете применять эти иконки к различным популярным приложениям, придавая интерфейсу обновленный и гармоничный вид. С OnePro Dark – Icon Pack ваш телефон станет выглядеть свежо и стильно, оставаясь при этом простым в использовании.
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