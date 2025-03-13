Описание

OnePro Dark – Icon Pack — это совершенно новая коллекция иконок и обоев, которая придаст вашему устройству современный и стильный вид. Это приложение позволяет легко обновить интерфейс с помощью минималистичных и элегантных иконок, делая изменение дизайна устройства простым и доступным.





OnePro Dark предлагает огромную библиотеку иконок, разработанных в минималистичном стиле, которые подходят для большинства устройств и поддерживаемых приложений. Вы сможете применять эти иконки к различным популярным приложениям, придавая интерфейсу обновленный и гармоничный вид. С OnePro Dark – Icon Pack ваш телефон станет выглядеть свежо и стильно, оставаясь при этом простым в использовании.