Версия:
208.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OSheden Design
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Описание
Raya Black Icon Pack предлагает уникальный темный стиль, который полностью преображает интерфейс вашего устройства. Этот набор иконок, выполненный в оттенках черного, белого и серого, добавляет таинственности и стиля вашему устройству, делая его интерфейс действительно выделяющимся. Сочетание минималистичного дизайна и гармоничной цветовой гаммы позволит наслаждаться изысканной эстетикой на экране.
Этот пакет иконок уже завоевал популярность среди пользователей по всему миру, благодаря своей универсальности и визуальному эффекту. Сотни эксклюзивных дизайнов, созданных с тщательной проработкой деталей, предлагают уникальный стиль, который подчеркнет индивидуальность вашего устройства.
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