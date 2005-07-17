Описание

Raya Black Icon Pack предлагает уникальный темный стиль, который полностью преображает интерфейс вашего устройства. Этот набор иконок, выполненный в оттенках черного, белого и серого, добавляет таинственности и стиля вашему устройству, делая его интерфейс действительно выделяющимся. Сочетание минималистичного дизайна и гармоничной цветовой гаммы позволит наслаждаться изысканной эстетикой на экране.





Этот пакет иконок уже завоевал популярность среди пользователей по всему миру, благодаря своей универсальности и визуальному эффекту. Сотни эксклюзивных дизайнов, созданных с тщательной проработкой деталей, предлагают уникальный стиль, который подчеркнет индивидуальность вашего устройства.