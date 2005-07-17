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Raya Black Icon Pack

Raya Black Icon Pack 208.0

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Версия:
208.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OSheden Design
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Raya Black Icon Pack предлагает уникальный темный стиль, который полностью преображает интерфейс вашего устройства. Этот набор иконок, выполненный в оттенках черного, белого и серого, добавляет таинственности и стиля вашему устройству, делая его интерфейс действительно выделяющимся. Сочетание минималистичного дизайна и гармоничной цветовой гаммы позволит наслаждаться изысканной эстетикой на экране.


Этот пакет иконок уже завоевал популярность среди пользователей по всему миру, благодаря своей универсальности и визуальному эффекту. Сотни эксклюзивных дизайнов, созданных с тщательной проработкой деталей, предлагают уникальный стиль, который подчеркнет индивидуальность вашего устройства.


Информация о модах

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Скачать Raya Black Icon Pack 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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