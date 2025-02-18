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Themes: Значки, Виджеты (Мод, Premium Unlocked)

Themes: Значки, Виджеты (Мод, Premium Unlocked) 1.3.7

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Версия:
1.3.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Themes: Widgets & Icon Changer — это приложение, которое позволяет вам сделать интерфейс вашего телефона уникальным и выразить свой стиль. Оно предлагает обширную коллекцию тем, обоев, иконок и виджетов, с которыми вы легко можете настроить домашний экран в соответствии со своими предпочтениями. С этим приложением вы сможете персонализировать свой телефон и добавить в его оформление индивидуальности.


Одной из главных особенностей Themes является сокровищница высококачественных тем. Вы можете выбирать из множества стилей, зная, что приложение предлагает всё, что вы ищете, — от минималистичного дизайна до более ярких и роскошных вариантов. С Themes: Widgets & Icon Changer ваш телефон станет отражением вашей личности, делая интерфейс привлекательным и функциональным одновременно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Themes: Значки, Виджеты (Мод, Premium Unlocked) v1.3.7 MOD APK

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Скачать Themes: Значки, Виджеты (Мод, Premium Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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