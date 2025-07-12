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Launcher iPhone (Мод, Unlocked)

Launcher iPhone (Мод, Unlocked) v9.9.9

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Версия:
9.9.9
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
SaSCorp Apps Studio
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 271
Описание

Launcher iPhone - это уникальный инструмент, который превращает всю систему Android в симулятор iOS. Однако он изменяет только внешний вид и интерактивность, в то время как остальное все еще находится под контролем Android, и пользователи не могут использовать привилегированные приложения из Appstore. Короче говоря, это приложение предназначено для людей, которые хотят узнать об эффективности iOS, не имея при этом оригинального продукта.


Интерфейс, компоновка и взаимодействие в системе iOS полностью отличаются от таковых в Android, так что iPhone Launcher будет имитировать все как Launcher. Это автоматически изменит макет приложений, некоторые особые взаимодействия и предоставит пользователям много открытий в этой операционной системе. Хотя интерфейсы меняются, приложения или данные пользователя остаются прежними, не влияя на общую структуру. После завершения процесса изменения программа запуска также интегрирует несколько специальных приложений, созданных на основе проприетарного приложения iOS. Они полностью позволяют пользователям испытывать вещи даже на поверхности, а также имеют широкий спектр настроек, позволяющих пользователям свободно смешивать производительность. Благодаря этому модулю запуска пользователи могут создавать новые вариации его уникального интерфейса и взаимодействия.



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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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