Описание

Launcher iPhone - это уникальный инструмент, который превращает всю систему Android в симулятор iOS. Однако он изменяет только внешний вид и интерактивность, в то время как остальное все еще находится под контролем Android, и пользователи не могут использовать привилегированные приложения из Appstore. Короче говоря, это приложение предназначено для людей, которые хотят узнать об эффективности iOS, не имея при этом оригинального продукта.





Интерфейс, компоновка и взаимодействие в системе iOS полностью отличаются от таковых в Android, так что iPhone Launcher будет имитировать все как Launcher. Это автоматически изменит макет приложений, некоторые особые взаимодействия и предоставит пользователям много открытий в этой операционной системе. Хотя интерфейсы меняются, приложения или данные пользователя остаются прежними, не влияя на общую структуру. После завершения процесса изменения программа запуска также интегрирует несколько специальных приложений, созданных на основе проприетарного приложения iOS. Они полностью позволяют пользователям испытывать вещи даже на поверхности, а также имеют широкий спектр настроек, позволяющих пользователям свободно смешивать производительность. Благодаря этому модулю запуска пользователи могут создавать новые вариации его уникального интерфейса и взаимодействия.



