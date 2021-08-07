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Borealis - Icon Pack

Borealis - Icon Pack 2.158.0

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3
Скачать (88 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.158.0
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
UNVOID
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 366

Устройства Android по своей сути известны своим разнообразием вариаций и открытий. Использовать телефон с рисунком действительно скучно, не правда ли? Чтобы сделать свой телефон уникальным и неповторимым, не забудьте самостоятельно использовать красивый набор иконок.


Одно из самых популярных программ - Borealis - Icon Pack. Это приложение позволяет мгновенно завладеть сокровищницей уникальных наборов значков, разработанных в первую очередь производителями. Что отличает это приложение от конкурентов в той же категории, так это его огромная библиотека значков, когда общее количество значков, которые вы можете использовать, превышает 17000 и более. Это также означает, что приложения на вашем телефоне могут быть более тематическими. Даже если приложение на вашем телефоне не поддерживается, вы можете попросить производителя обновить его. Borealis - Icon Pack постоянно получает и слушает обзоры, чтобы улучшить и обновить, чтобы наилучшим образом соответствовать непредсказуемым изменениям в эпоху 4.0, подобным этой. Другой вариант - ручной выбор. Таким образом, вы можете заменить значок для одного из пользовательских приложений на вашем телефоне, если приложение еще не поддерживается.


Скриншоты

Информация о модах

Полная платная версия.

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Скачать Borealis - Icon Pack 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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