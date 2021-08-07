Устройства Android по своей сути известны своим разнообразием вариаций и открытий. Использовать телефон с рисунком действительно скучно, не правда ли? Чтобы сделать свой телефон уникальным и неповторимым, не забудьте самостоятельно использовать красивый набор иконок.





Одно из самых популярных программ - Borealis - Icon Pack. Это приложение позволяет мгновенно завладеть сокровищницей уникальных наборов значков, разработанных в первую очередь производителями. Что отличает это приложение от конкурентов в той же категории, так это его огромная библиотека значков, когда общее количество значков, которые вы можете использовать, превышает 17000 и более. Это также означает, что приложения на вашем телефоне могут быть более тематическими. Даже если приложение на вашем телефоне не поддерживается, вы можете попросить производителя обновить его. Borealis - Icon Pack постоянно получает и слушает обзоры, чтобы улучшить и обновить, чтобы наилучшим образом соответствовать непредсказуемым изменениям в эпоху 4.0, подобным этой. Другой вариант - ручной выбор. Таким образом, вы можете заменить значок для одного из пользовательских приложений на вашем телефоне, если приложение еще не поддерживается.