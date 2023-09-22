Описание

Pixly — это уникальное приложение с тысячами причудливых значков, позволяющее изменить внешний вид вашего мобильного устройства. Обладая этим мощным инструментом, вы получите доступ к телефонной системе, чтобы изменить значки ваших приложений на нужный вам стиль. Приложение имеет множество различных пакетов стилей, которые вы можете выбрать и применить к своему устройству, чтобы создать что-то уникальное для пользователей, которые хотят открывать для себя что-то новое.





Pixly позволяет вам изменить все для вашего телефона с помощью широкого спектра доступных и регулярно обновляемых значков, чтобы пользователи могли вводить новшества. Кроме того, этот инструмент имеет встроенные 85 HD-обоев с разрешением 2K Pixel, которые вы можете изменить в любое время. Этот инструмент освежит ваш телефон 6540 значками с красивым и детализированным дизайном и разрешением 2K SuperHD+ пикселей. Подобно другим приложениям, это приложение также позволяет вам изменить значок приложения, но, в основном, оно позволит вам легко и удобно сгруппировать 3 значка вместе. Также, если иконки отсутствуют, то приложение автоматически их замаскирует.



