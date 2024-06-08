BikeComputer Pro 9.0.2
BikeComputer Pro - это действительно невероятно полезное приложение, которое превращает ваш смартфон в идеального спутника для велосипедных поездок. Оно удовлетворяет потребности как опытных велосипедистов, так и новичков, предоставляя множество полезных функций для более комфортных и безопасных поездок.
Одной из ключевых возможностей BikeComputer Pro является навигация. Приложение предоставляет подробные карты и направления, которые помогут вам легко планировать маршруты и следовать им. Это особенно полезно, если вы исследуете новые места или просто хотите найти наиболее оптимальные пути для своих поездок.
Кроме того, BikeComputer Pro предоставляет информацию о расстоянии, скорости, времени в пути и других важных параметрах, что позволяет вам отслеживать свой прогресс и улучшать свои результаты. Вы можете даже измерять свой пульс, чтобы следить за своим физическим состоянием и здоровьем.
- Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
[*[Полностью реализована автономная работа с любыми загруженными файлами карт на внутренней/SD-карте;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
- Выпуск Балатана.
Скачать BikeComputer Pro 9.0.2 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство