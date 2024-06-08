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BikeComputer Pro

BikeComputer Pro 9.0.2

5
4
Скачать (12 Мб)
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Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Robert Oehler
Версия:
9.0.2
Категория:
Здоровье и спорт / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
id приложения:
de.rooehler.bikecomputer.pro
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
1 553

BikeComputer Pro - это действительно невероятно полезное приложение, которое превращает ваш смартфон в идеального спутника для велосипедных поездок. Оно удовлетворяет потребности как опытных велосипедистов, так и новичков, предоставляя множество полезных функций для более комфортных и безопасных поездок.


Одной из ключевых возможностей BikeComputer Pro является навигация. Приложение предоставляет подробные карты и направления, которые помогут вам легко планировать маршруты и следовать им. Это особенно полезно, если вы исследуете новые места или просто хотите найти наиболее оптимальные пути для своих поездок.


Кроме того, BikeComputer Pro предоставляет информацию о расстоянии, скорости, времени в пути и других важных параметрах, что позволяет вам отслеживать свой прогресс и улучшать свои результаты. Вы можете даже измерять свой пульс, чтобы следить за своим физическим состоянием и здоровьем.



Скриншоты

Информация о модах
  • Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
    [*[Полностью реализована автономная работа с любыми загруженными файлами карт на внутренней/SD-карте;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
  • Выпуск Балатана.

Скачать BikeComputer Pro 9.0.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать BikeComputer Pro
12 Мб
Ссылка 2
12 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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