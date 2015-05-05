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Ночной Режим - Ночной экран

Ночной Режим - Ночной экран 4.20.0

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Версия:
4.20.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Better Life - Health Apps
Категория:
Здоровье и спорт / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 617
Скриншоты
Описание

Ночной Режим - Ночной экран - Этот ночной фильтр действительно предлагает множество преимуществ для здоровья ваших глаз и качества вашего сна. Защита от синего света может помочь улучшить качество вашего сна, поскольку синий свет может сбивать ваш циркадный ритм и затруднять засыпание. Кроме того, фильтр синего света также может помочь снизить риск возникновения головной боли и усталости глаз, особенно при длительном использовании устройств с экранами.


Преимущества этого приложения включают автоматическое регулирование яркости и синего света, что делает его удобным в использовании. Выбор различных режимов яркости и фильтров позволяет настроить приложение под ваши индивидуальные предпочтения и потребности. Кроме того, то, что оно доступно бесплатно, делает его доступным для всех, кто хочет защитить зрение и улучшить качество сна.


Информация о модах

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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