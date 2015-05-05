Описание

Ночной Режим - Ночной экран - Этот ночной фильтр действительно предлагает множество преимуществ для здоровья ваших глаз и качества вашего сна. Защита от синего света может помочь улучшить качество вашего сна, поскольку синий свет может сбивать ваш циркадный ритм и затруднять засыпание. Кроме того, фильтр синего света также может помочь снизить риск возникновения головной боли и усталости глаз, особенно при длительном использовании устройств с экранами.





Преимущества этого приложения включают автоматическое регулирование яркости и синего света, что делает его удобным в использовании. Выбор различных режимов яркости и фильтров позволяет настроить приложение под ваши индивидуальные предпочтения и потребности. Кроме того, то, что оно доступно бесплатно, делает его доступным для всех, кто хочет защитить зрение и улучшить качество сна.