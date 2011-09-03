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Mood Messenger — SMS и MMS (Мод, Unlocked)

Mood Messenger — SMS и MMS (Мод, Unlocked) 2.21.0.3279

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Версия:
2.21.0.3279
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mad Seven
Категория:
Социальные / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 385
Скриншоты
Описание

Mood Messenger  - это приложение, которое позволяет пользователям управлять всеми сообщениями пользователей во многих различных приложениях. Это приложение - идеальный инструмент для пользователей, позволяющий контролировать всю информацию и сообщения, которые они получают. Это очень удобно в повседневной жизни пользователя, делая все уже не так беспорядочно, как раньше. Приложение заменит прилагаемое к устройству приложение для обмена сообщениями по умолчанию, чтобы пользователи могли получить наилучшие впечатления.


В приложении по умолчанию пользователям сложно отправлять MMS, что создавало множество проблем для других пользователей. Особенно в тех случаях, когда пользователям необходимо отправить важные фотографии. Таким образом, это приложение может полностью преодолеть это; у пользователей есть поддержка не только SMS, но и MMS. Это даст пользователям много преимуществ в работе, а также в повседневной жизни пользователя. Так что не стесняйтесь загружать это приложение, чтобы иметь возможность заменить старое приложение для обмена сообщениями любого пользователя.



Информация о модах

Премиум разблокирован.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mood Messenger — SMS и MMS (Мод, Unlocked) v2.21.0.3279 MOD APK

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Скачать Mood Messenger — SMS и MMS (Мод, Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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